Gabriel Jesus sai lesionado, City bate Bournemouth e assume vice-liderança

INCIDENCIAS: Partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês entre Bournemouth e Manchester City. A partida foi realizada no Vitality Stadium.

O Manchester City viajou mais de 400 quilômetros para enfrentar o Bournemouth, nesta segunda-feira (13), em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League. Com um gol de Sterling e outro contra de Tyrone Mings, o time de Manchester venceu a equipe do sul da Inglaterra por 2 a 0, assumindo a vice-liderança da competição e diminuindo a diferença para oito pontos entre City e Chelsea.



Na próxima rodada do campeonato, os comandados de Pep Guardiola disputarão o grande clássico contra o Manchester United, no dia 26 de fevereiro, no Etihad Stadium, enquanto o Bournemouth enfrentará o West Bromwich Albion, no estádio The Howthorns, no dia 25.

Criatividade de Sané ajuda o City

Em um dos primeiros lances da partida, Gabriel Jesus dividiu com a zaga do Bournemouth e ficou sentindo o tornozelo. Com apenas nove minutos de jogo, Fernandinho achou Sterling dentro da área, mas o ponta não conseguiu fazer o domínio, seria uma oportunidade clara de gol. Logo após isso, Gabriel Jesus desabou no chão e pediu atendimento médico, Pep Guardiola preferiu fazer a substituição logo para preservar o jovem brasileiro.

Após a saída do atacante, o Bournemouth chegou a primeira vez em boa jogada de Ibe obrigando Caballero a sair do gol e acabar com a jogada. Em seguida, o time de Manchester fez uma blitz, primeiro com Sterling acertando a trave, depois Yaya Touré finalizou e a bola passou tirando tinta da trave, e finalmente depois o City chegou ao gol com Sterling.

Após ótimo cruzamento de Leroy Sané, o meia inglês apenas empurrou para o fundo das redes. Com a vantagem no marcador, o City manteve o jogo sob comando no primeiro tempo, obrigando Boruc a fazer ótimas defesas.

Bournemouth pressiona, mas Manchester City mostra eficiência ofensiva

A segunda etapa começou com o Bournemouth acreditando na chance de empatar e até mesmo virar, como já fez na temporada contra o Liverpool, também no Vitality Stadium. Embalados pela torcida, o time do sul da Inglaterra pressionou com cruzamentos, escanteios e laterais na área, mas só chegou realmente com perigo aos 67 minutos, em um ótimo chute de Afobé – foi o primeiro arremate certo em direção ao gol de Willy Caballero, que fez uma linda "ponte" para espalmar para escanteio.

Logo após a primeira boa chegada do Bournemouth no jogo praticamento, o City ampliou o placar com um gol contra. Após ótima jogada de Sterling pela ponta direita, o inglês deixou Smith para trás e cruzou para Agüero, o argentino dividiu com Tyrone Mings, e o zagueiro do Bournemouth acabou desviando contra o próprio gol.

Após o segundo gol, pouco se viu, somente nos dez minutos finais que o City quase ampliou o placar. Leroy Sané, pela faixa esquerda do campo, acertou a bola no travessão aos 83 minutos após o zagueiro Mings falhar e entregar a bola para o alemão. No lance seguinte, Kolarov chutou de muito longe obrigando Boruc a fazer uma defesaça; no rebote, David Silva acertou a trave após outra defesa de Boruc, mas o bandeira já havia marcado impedimento.

Já nos acréscimos, Sané saiu em velocidade na cara do goleiro do Bournemouth, porém finalizou mal e a bola saiu para linha de fundo.