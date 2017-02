Henderson responsabiliza jogadores do Liverpool pelo mau momento vivido em 2017

Foto: John Powell / Getty Images

No início da temporada, o Liverpool começou sendo um sério candidato ao título da Premier League. No último mês de janeiro, porém, os Reds tiveram alguns problemas e só conseguiram vencer a primeira em 2017 no último sábado, frente ao Tottenham, por 2 a 0 em casa. Esse declínio, segundo o capitão Jordan Henderson, acabou sendo ocasionado pelos jogadores e o inglês também acredita que ele e seus companheiros devem ao treinador Jürgen Klopp e aos torcedores.

Na última quinta-feira, Henderson chamou seus colegas de time para tentar deixar as coisas mais claras com palavras. Essa conversa, aliada ao triunfo do sábado podem colocar o time nos caminho certo novamente, buscando voltar ao G-4, local do qual o Liverpool perdeu lugar nesse ano, depois de ter ocupado-o desde setembro.

"Como jogadores, nós sabemos que deixamos nossos torcedores, nosso técnico e a nós mesmos decepcionados", falou após a vitória sobre os Spurs. "Jogar como jogamos contra o Tottenham não compensará o que aconteceu antes da partida, porém é um começo e podemos construir algo em cima disso", acrescentou.

O capitão do time da cidade dos Beatles comentou ainda sobre o momento complicado que o time viveu durante o mês de janeiro, entretanto ele acredita que o fato dos jogadores terem "permanecido juntos" colaborou para que a vitória acontecesse no sábado e que isso pode ajudar num sucesso futuro.

"Você tem que continuar unido. Foi um tempo muito complicado pois sabíamos que não tínhamos ganhado por muito tempo e que nossas atuações não estavam nem próximas do que normalmente é, porém temos que continuar unidos e continuar acreditando, e sinto que fizemos isso", expressou-se.

Pensando especificamente no futuro, o sucessor de Gerrard disse que a equipe precisa manter esse momento positivo que o clube viveu no sábado, além de que todos precisam entender a capacidade que o time de Anfield tem.

"Creio que todos mostramos grande caráter frente ao Tottenham, e isso tem de ser levado adiante. Temos um time com ótima qualidade, grande caráter e mentalidade, porém não é de mim dizer essas coisas, pois temos que apresentar isso de agora até o fim da temporada", finalizou.