Com Agüero e Gabriel Jesus juntos, City só empata diante do Middlesbrough

Escalados juntos pela primeira vez, Sergio Agüero e Gabriel Jesus salvaram o Manchester City de derrota neste domingo (30). Os atacantes sul-americanos marcaram um gol cada e ajudaram os Citizens a empatarem com o Middlesbrough, por 2 a 2, no Riverside Stadium, pela 35ª rodada da Premier League. Álvaro Negredo e Calum Chambers anotaram os tentos do Boro.

O Middlesbrough saiu na frente. Na reta final do primeiro tempo, Friend explorou o corredor pela esquerda e mandou para a entrada da área, onde Negredo recebeu e bateu de canhota para abrir o placar. O City empatou de pênalti, no segundo tempo. De Ron derrubou Sané na área, o árbitro apontou para a marca da cal, e Agüero converteu.

Após confusão na área do City, entretanto, Chambers emendou às redes a finalização desviada de Negredo para desempatar o duelo. O City foi para cima em busca do igualdade, e, nos últimos minutos de jogo, Agüero descolou cruzamento para Gabriel Jesus, o atacante brasileiro subiu no terceiro andar e cabeceou para as redes, assegurando o empate.

O resultado mantém o City na quarta colocação, com 66 pontos, dentro da zona de classificação para a Uefa Champions League. Já o Middlesbrough tem 28 pontos e continua na penúltima posição da tabela. A primeira equipe fora da zona de rebaixamento, Hull City, tem seis pontos a mais que o Boro.

Na próxima rodada, sábado (6) que vem, enfrentará o Crystal Palace, no Etihad Stadium, às 8h30. O Middlesbrough, por sua vez, visitará no Chelsea, no Stamford Bridge, às 16h da próxima segunda-feira (8), em jogo que encerra a 36ª rodada da Premier League.