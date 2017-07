Para suprir saída de Begovic, Chelsea contrata goleiro Caballero, ex-Manchester City

Foto: Martin Rickett / PA Images via Getty Images

Em resposta à perda de Asmir Begovic, o Chelsea chegou a um acordo, neste sábado (1º), com o goleiro argentino Willy Caballero, que estava no Manchester City desde 2014 e não teve seu contrato renovado para a próxima temporada, aterrissando em Londres a custo zero para os cofres dos Blues. O tempo de contrato não foi divulgado pelo clube.

O arqueiro havia chegado na Inglaterra há três anos quando Manuel Pellegrini ainda era treinador do City. Já tendo trabalhando com Caballero no Malaga, o técnico o trouxe para ajudar no número de bons goleiros no clube, visto que faria a reserva de Joe Hart na época. A experiência de Willy contará, agora, para o atual campeão inglês, que também corre o risco de perder o terceiro goleiro Eduardo.

Falando ao site do clube, o agora companheiro de equipe de Eden Hazard e Thibaut Courtois disse que se mantém feliz com a escolha feita, além de se mostrar ansioso para conhecer logo os novos colegas de trabalho. "Eu estou muito feliz de estar no Chelsea, os campeões da Inglaterra. Mal posso esperar para conhecer meus novos colegas de time e ajudar o clube a alcançar ainda mais sucesso", declarou.

Diretor do técnico da agremiação de Londres, Michael Emenalo também revelou satisfação em contar com mais um goleiro experiente no time, que conhece o terreno onde pisa. "Caballero já sabe como a Premier League funciona, foi testado e passou nesse teste. Quando o elenco retornar das férias, será um prazer torná-lo conhecido por aqui", comemorou.

Revelado pelo Boca Juniors, o goleiro em questão ficou apenas três pelo clube de seu país, até que se mudou para a Espanha, para defender o Elche, onde passou maior parte de sua carreira. Sete anos e 186 jogos jogando debaixo das traves dos espanhóis, até ir para o Malaga, em 2011. Jogou três anos lá e participou da campanha que levou o time da La Liga para as quartas de final da Uefa Champions League de 2012/2013.

Depois disso, foi contratado pelo Manchester City, onde teve o highlight (melhor momento) de sua carreira, na final da Copa da Liga de 2016, onde defendeu três pênaltis para dar o título ao time de Pellegrini.