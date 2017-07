Leicester se aproxima de acordo com volante Iborra, do Sevilla

(Foto: Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Nesta terça-feira (04), o Sevilla anunciou que o Leicester está em negociação pelo meia defensivo Vicente Iborra. O acordo ainda não está finalizado, visto que o jogador ainda viajará para a Inglaterra para fazer exames médicos pelos Foxes e somente assim assinar seu contrato.

Iborra atuou por quatro temporadas no clube espanhol, e deve sair para a Premier League. O Sevilla divulgou uma nota oficial de agradecimento ao meia, mas não confirmou valores. O jornal britânico The Guardian, porém, diz que a negociação custará em torno de £ 12 milhões (R$ 51 milhões) para o Leicester.

O jogador espanhol fez 172 jogos pelo Sevilla, marcando 30 gols, e foi campeão da Uefa Europa League três vezes consecutivas pelo clube.

Com a ida de Iborra para o time inglês, é possível que o volante Nampalys Mendy vá para o Bordeaux, na França. Assim, o Leicester espera finalizar a contratação do espanhol e se reforçar para uma temporada melhor, pois na última terminou a Premier League na 12ª colocação, apesar de ter feito boa campanha na Champions League.

Swansea anuncia empréstimo de Abraham, do Chelsea

Também nesta terça-feira, o Swansea obteve o atacante Tammy Abraham, do Chelsea, por empréstimo por uma temporada. Pouco antes do anúncio, o jogador assinou um novo contrato com os Blues, com duração de cinco anos.

Na temporada passada, Abraham havia sido emprestado para o Bristol City, onde marcou 26 gols em 48 jogos. Além disso, marcou um gol em quatro participações pela seleção da Inglaterra no Europeu sub-21.

O atacante teve a opção de escolher também entre o Newcastle e o Brighton, mas decidiu se juntar à equipe do técnico Paul Clement, com quem já havia trabalhado quando mais jovem.