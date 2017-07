Contratação mais cara da história do Arsenal, atacante Lacazette é anunciado oficialmente

Google Plus

Foto: Divulgação / Arsenal.com

Na tarde desta quarta-feira (5), o Arsenal, enfim, anunciou a contratação de Alexandre Lacazette, atacante que estava no Lyon e flertava com o clube londrino há algumas temporadas. Para que o francês chegasse, os Gunners desembolsaram cerca de £ 46,5 milhões, tornando-se assim a maior contratação da história do time, passando de Mesut Özil que chegou ao norte da capital inglesa por £ 42 milhões.

A confirmação veio nas redes sociais do clube com dois vídeos. No primeiro, Lacazette aparece chegando ao CT, mas sem ter seu rosto filmado. "Você nunca vai adivinhar quem é", dizia o post. Na sequência, outro vídeo aparecia o próprio atacante se apresentando: "sou eu".

Numa entrevista para o site do Arsenal, Lacazette falou o quanto essa transferência significa pra ele, demonstrando muito carinho com o time que agora irá defender. "Eu estou, claro, muito feliz e orgulhoso de estar aqui, porque o Arsenal é um clube lendário. Durante a minha infância, eu sonhei em jogar por este time, muito por causa de Thierry Henry e outros jogadores francês e agora vejo que esse meu sonho está realizado", exaltou o francês, que ainda citou a importância que a história do Arsenal traz aos seus jogadores.

O treinador da equipe, Arsene Wenger, mostrou-se bastante entusiasmado com a contratação do francês, fazendo questão de demonstrar sua admiração pelo atacante: "Estamos muito felizes por ter Alexandre em nosso grupo. Ele demonstrou durante vários anos que pode marcar muitos gols e que é um finalizador muito eficiente."

O treinador francês ainda fez questão de frisar a importância do recém contratado, afirmando a busca por títulos na próxima temporada: "Ele é um excelente complemento para nós, e alguém que nos ajudará a chegar longe nesta temporada".

Lacazette atuou pelo clube francês desde o início de sua carreira e atuou em 275 partidas, marcando incríveis 129 gols, defendendo as cores do Lyon.