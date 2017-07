Chelsea confirma contratação do zagueiro Rüdiger, ex-Roma

Rüdiger é o novo zagueiro do Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea FC)

O Chelsea confirmou neste domingo (9) a contratação do jovem zagueiro alemão Antonio Rüdiger junto à Roma. O defensor, que usará a camisa de número 2, custou por € 35 milhões (R$ 130,9 milhões) aos cofres do clube. Com 24 anos, o jogador chega com o status para ser titular do clube de Londres após ajudar a Alemanha na conquista da Copa das Confederações, disputada na Rússia.

Rüdiger se junta ao atual campeão da Premier League, irá disputar a Uefa Champions League e possivelmente vai brigar pelo bi do campeonato inglês. O defensor estava se destacando na Roma, fazendo partidas seguras e passando confiança ao clube italiano.

O zagueiro chega com o status de campeão da Copa das Confederações, onde foi titular na zaga alemã. E é bem provável que, se tiver destaque, irá disputar a Copa do Mundo ano que vem, também na Rússia.

Rüdiger também defender a Seleção Alemã (Foto: Getty Images)

Nascido em Berlim, Rüdiger passou pelas divisões de base do Borussia Dortmund antes de se transferir para o Stuttgart. Ele fez sua estréia em 2012 aos 18 anos, e se firmou na equipe principal na campanha de 2013/14. Em 2015, mudou-se para Roma, inicialmente por empréstimo, e depois de uma temporada bem sucedida na Serie A, o acordo foi permanente.

Rüdiger chega a Stamford Bridge com experiência européia na Champions League e na Europa League. E ele se mostrou bastante feliz, e totalmente empolgado para ajudar a equipe.

"É um grande sentimento, pois nem todos os jogadores têm a oportunidade de se juntar a um grande clube como esse. Estou ansioso para me juntar aos novos companheiros de equipe e muito orgulhoso de me tornar um jogador do Chelsea".

Tendo sido bastante convocado para a seleção alemã, Rüdiger teve de ser cortado da Eurocopa no ano passado por conta de uma lesão, porém, se recuperou e foi um dos principais jogadores da Alemanha na Copa das Confederações.

O ex-jogador nigeriano Michael Emenalo é o atual diretor do clube inglês e disse estar muito satisfeito com a negociação. O cartola afirmou que o zagueiro é muito jovem e terá muito futebol para desenvolver na liga inglesa.

"Estamos satisfeitos por poder trazer um jogador de qualidade, que reforçe as opções defensivas para a equipe. Antonio ainda é jovem, mas possui experiência e todos os atributos necessários para prosperar na Premier League. Estamos de olho nele há algum tempo e todos estão confiantes de que ele irá se adaptar bem na equipe", disse.