Lloris comemora cinco anos no Tottenham: "Tudo mudou, tudo melhorou"

Lloris em pré temporada (Foto: Divulgação/Tottenham/Getty Images)

No dia 31 de agosto de 2012, no fim da janela de transferências, o Tottenham desembolsou 15 milhões de libras para trazer Hugo Lloris, então goleiro do Lyon da França. À época, o camisa 1 alcançava aos poucos a titularidade da seleção francesa. Ao fim desta deadline, Lloris completará cinco anos no clube londrino.

E o arqueiro de 30 anos mostra que só tem a agradecer por completar meia década no Spurs. Em pré temporada com o time, Lloris comentou no site oficial do Tottenham sobre sua passagem pela Inglaterra. "São cinco anos e me sinto muito bem. Tudo mudou. Tudo melhorou. Quando eu assinei há cinco anos, as pessoas falaram sobre o potencial deste clube e estamos fazendo um ótimo trabalho".

Pelo atual vice-campeão inglês, foram 210 partidas oficiais, firmando-se como capitão do clube e já titular da França em duas Copas do Mundo. No entanto, nenhum título expressivo foi conquistado. Mesmo assim, Lloris não deixa de ser nome importante na equipe.

Lloris comentou também sobre as férias e expectativa para a nova temporada. "Estou bem, tive um ótimo verão, fiz o que eu fiz depois de uma longa temporada e agora voltei com uma nova mente e pronto para um novo desafio.Toda pré-temporada é especial porque há uma grande temporada à frente e você precisa se preparar", ressaltou o francês.

O Tottenham começa preparação para o ano atuando na International Champions Cup. No sábado a equipe de Londres enfrentará o paris Saint Germain às 21h.