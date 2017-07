Jogo Manchester United x Manchester City ao vivo online pela Champions Cup 2017

Google Plus

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora, conosco, o jogão entre Manchester United e Manchester City ao vivo, pela Internationals Champions Cup 2017, versão dos Estados Unidos. A partida acontecerá no NRG Stadium, em Houston e tem início programado para às 23h05.

Palco do Super Bowl LI, o NRG Stadium, em Houston, no Texas, tem capacidade superior a 71 mil torcedores, podendo proporcionar uma grande atmosfera para o clássico inglês.

FIQUE DE OLHO: Gabriel Jesus, atacante do Manchester City. Chegou em janeiro no clube e pulou todo o famoso processo de adaptação na Premier League. Os números chegam a assustar, tendo sete gols e quatro assistências em dez partidas, tendo uma média superior a um em participações efetivas de tentos. Lesões atrapalharam o caminho, que poderia ser mais longo, mas agora terá toda uma temporada pela frente.

Foto: Ian Walton / Getty Images

FIQUE DE OLHO: Romelu Lukaku, atacante do Manchester United. Por enquanto, este é o principal nome da pré-temporada dos Red Devils em termos de assédio. Todos no clube afirmaram que ele trará muito sucesso ao United, sendo parte fundamental do processo de glória. Ander Herrera chegou até a dizer que ele entregará muito mais do que gols à agremiação.

Foto: Shaun Clark / Getty Images

Vincent Kompany, zagueiro e capitão do City, participou da entrevista coletiva junto ao seu técnico, Pep Guardiola, visando o dérbi. E falando exatamente do clássico, o belga foi contundente ao dizer que 'não tem como jogar um jogo amistoso no Manchester Derby'. "Por outro lado, temos que pensar neste jogo como uma preparação, e nunca esquecer disso", complementou.

Para os Sky Blues, apenas Ilkay Gündogan está de fora com uma lesão no joelho, e só deve voltar em agosto. No dia 12 de julho, ele declarou que 'estaria 70% recuperado'.

Diferente dos rivais, o City fez quatro contratações até então para a nova temporada, tendo gastado € 163 milhões em chegadas de Bernardo Silva, Éderson, Douglas Ruíz (ex-Vasco) e Kyle Walker.

Este será o primeiro jogo para o Manchester City na pré-temporada, que se prepara em apenas quatro deles para a nova época. Esse período 'maior' de preparação pode ter sido ideal para que as ideias de Pep Guardiola sejam efetivadas.

Nos outros dois amistosos, José Mourinho mudou o time em maioria no intervalo, dando 45 minutos no máximo para os jogadores. Contudo, o plano não será mais esse para o restante dos jogos. "Tentarei misturar um pouco mais as coisas, colocando alguns jogadores para jogar 60 minutos contra o City e outros 30, mas, contra o Real Madrid, o inverso acontecerá - os que jogaram 30, jogarão 60 e vice-versa", revelou.

Em notícias sobre o United, Juan Mata não deve estar presente para o jogo, depois de sentir um desconforto no tornozelo na partida contra o Real Salt Lake. Mourinho disse que é um problema para 'uma semana ou alguns dias'. Darmian também sofreu uma pancada no supracitado jogo, em que também teve de sair, mas o técnico português falou que não era importante. O italiano treinou com os outros jogadores na terça-feira (18).

A equipe chega para o confronto com duas contratações pontuais neste verão europeu, sendo Romelu Lukaku e Victor Lindelöf. Ambos devem ser testados no clássico e poderão sentir um gostinho do dérbi.

Mandante, o Manchester United já fez outros dois amistosos nesta pré-temporada, em vitórias sobre Real Salt Lake por 2 a 1 e Los Angeles Galaxy por 5 a 2. Este, porém, será o primeiro teste real para os Red Devils na preparação para a próxima temporada.

O Manchester Derby em questão será o primeiro fora do Reino Unido, o que dá uma pitada a mais para a rivalidade entre os dois times.