Marko Arnautovic fecha com West Ham e se torna contratação mais cara da história do clube

Jogador ainda não escolheu o número que vai usar na camisa (Foto: Divulgação/West Ham United)

Mais uma estrela chega ao West Ham United, e o nome dele é Marko Arnautovic. O meia, de 28 anos, chega ao clube de Londres com um contrato de cinco anos. O valor não foi divulgado pelo clube, porém, nos jornais ingleses há especulações de valores que giram em torno de £ 25 milhões, sendo, assim, o recorde de transferências do clube londrino.

O jogador disse estar muito feliz com a negociação e mostrou-se bastante confiante para iniciar sua nova trajetória na carreira. "É muito especial para mim ser um jogador do West Ham. Todo mundo sabe que é um grande clube, com uma grande história. Estou feliz em fazer parte da equipe. Não vejo a hora de iniciar os trabalhos com o grupo", comemorou.

Ele ainda afirmou conhecer a atmosfera dos Hammers, pois atuou contra a equipe na temporada retrasada, ainda no estádio antigo, o Upton Park. "Eu joguei contra o West Ham no antigo estádio, não cheguei a enfrentá-los no London Stadium, pois estava suspenso. Mas eu vim ao jogo e só posso dizer que é um enorme clube com muitos fãs. São loucos por futebol e é disso que eu gosto. O clube ainda está crescendo, ficando cada vez melhor e é por isso que estou aqui, para somar."

Foto: Divulgação / West Ham United

Arnautovic chamou a atenção com sua visão de jogo fora do comum, criou diversas chances e aproveitou as oportunidades por onde jogou. Revelado pelo FC Twente, da Holanda, foi emprestado por uma temporada para a Internazionale, à época, comandada pelo português José Mourinho, antes de se juntar ao alemão Werder Bremen em 2010.

No ano seguinte, o Stoke City o contratou para ser o protagonista da equipe, foi lá que desenvolveu seu futebol. Em quatro temporadas nos, Marko marcou 26 gols e colaborou com 32 assistências em 146 jogos. Arnautovic é também uma das maiores estrelas da Áustria e tem sido convocado regularmente nos últimos seis anos.