Após 13 anos longe do Goodison Park, Rooney marca e Everton derrota Stoke

A Premier League para Everton e Stoke City começou neste sábado (12) quando os times se enfrentaram na primeira rodada da competição no Goodison Park, em Liverpool. No fim das contas, porém, o time da casa acabou saindo vitorioso por 1 a 0, com gol de Wayne Rooney, marcando na sua reestreia pelo clube que o formou e do qual não defendia há 13 anos.

Com o triunfo válido na primeira rodada, o Everton acaba indo para a quarta posição, com um ponto mas perdendo nos desempates para Huddersfield, Arsenal e Burnley. Já o Stoke City acaba indo para a penúltima posição, ficando à frente apenas do Crystal Palace. Mas é válido lembrar que ainda tem outros três jogos para acontecer na ronda.

Os Toffees só retornam a campo agora no próximo dia 21, na segunda-feira da próxima semana, quando irá à vizinha Manchester enfrentar o City às 16h. Os Potters, por sua vez, recebe o Arsenal, dois dias antes, às 13h30.

No início da primeira etapa, o Stoke City apresentou um futebol melhor, dado também às prévias características defensivas do Everton segundo seu XI inicial. Os visitantes pressionaram um pouco no ataque, procurando abrir logo o placar, mas, conforme o tempo foi passando, os donos da casa conseguiram tomar um pouco das rédeas do combate. Tiveram mais a bola, trocaram mais passes no ataque por um tempo e deixaram o contra-ataque para o oponente.

Mas, no fim da primeira etapa, a falta de gols foi encerrada. Em cruzamento para a área em jogada pela direita, Wayne Rooney, que jogou seu primeiro jogo na Premier League vestindo a camisa do Everton depois de mais de 13 anos, subiu nas costas da marcação para cabecear no contrapé do goleiro e abrir o placar para o time do Goodison Park já quase no fim da etapa inicial.

Para o tempo complementar, o Stoke City conseguiu impor uma pressão maior no final do jogo, embora o Everton tenha aproveitado bem nas primeiras fases dos contra-ataques, embora a finalização pecasse bastante. No fim do jogo, Pickford ainda fez uma defesa com a ponta dos dedos para tirar um gol de Shaqiri, já nos acréscimos, proveniente de um chute de fora da área.

Huddersfield debuta na Premier League vencendo Palace por 3 a 0 fora de casa

Também neste sábado (12), dois clubes estreiam na Premier League em sua história e um deles é o Huddersfield. Os Terrires foram a Londres enfrentar o Crystal Palace de Frank De Boer e não tomaram conhecimento das circunstâncias. Mais eficientes, bateram os Eagles por contundentes 3 a 0, com gols de Mounie duas vezes e um tento contra de Joel Ward.

A estreia positiva coloca a equipe debutante no topo da tabela sozinha, pelo saldo de gols em relação aos outros, da mesma forma que empurra o Palace para o fim da tabela. Os times, porém, retornam a campo na próxima semana, quando o Palace viaja ao norte para enfrentar o Liverpool, no sábado (19) e o Huddersfield recebe o Newcastle no dia seguinte.