Com gol e assistência de Morata, Chelsea derrota Everton no Stamford Bridge

Sem dificuldades, o Chelsea venceu o Everton, neste domingo (27), por 2 a 0, pela terceira rodada da Premier League. No Stamford Brigde, os Blues marcaram um gol em cada tempo para derrotar os Toffees. O meio-campista Cesc Fàbregas abriu o marcador na etapa inicial, e o atacante Álvaro Morata completou o resultado no segundo tempo.

O lance do gol de Fàbregas saiu após boa jogada de Willian na ponta direita. O brasileiro encontrou Morata dentro da área, o atacante tocou para Fàbregas, que finalizou no canto. A equipe de Londres controlou o primeiro tempo e não deu chances ao Everton.

O panorama da etapa inicial se repetiu nos 45 minutos finais. Os Toffees até criaram algumas chances de gol, mas foi o Chelsea que marcou novamente e pôs números finais ao placar. Azpilicueta cruzou para a área, e Morata testou para o fundo das redes.

Com o resultado, os Blues vão a seis pontos e militam na sexta colocação. Já o time de Liverpool encerra a rodada na 12ª posição, com quatro pontos.

Agora, os campeonatos europeus fazem uma pausa, devido à Data Fifa, período de realização de jogos entre seleções. Por isso, Chelsea e Everton só voltarão a campo no dia 9 de setembro, um sábado, às 11h. O primeiro visitará o Leicester City, no King Power Stadium, enquanto o segundo receberá o Tottenham, no Goodison Park.