Swansea surpreende e anuncia Renato Sanches, emprestado pelo Bayern

Foto: Getty Images Sport/Matthias Hangst

Buscando aumentar a qualidade do seu elenco, o Swansea City surpreendeu a todos e anunciou a contratação do jovem português Renato Sanches. O volante, campeão da Eurocopa de 2016 pela sua seleção, assinou um contrato de empréstimo de uma temporada após não repetir as boas atuações que teve no Benfica pelo Bayern de Munique.

Com essa transferência, Renato Sanches terá a chance de ser titular absoluto da equipe do País de Gales e jogar a tão disputada Premier League. Após a saída de Gylfi Sigurdsson para o Everton, o português tem tudo para assumir o posto de protagonista da equipe, que não vem fazendo boas campanhas na competição nos últimos anos.

A contratação se dá pelo treinador da equipe, Paul Clement, conhecer o jogador. O inglês por muitos anos foi assistente técnico de Carlo Ancelotti e observou, junto com toda a equipe de olheiros do Bayern de Munique, os jogos de Renato Sanches pelo Benfica e seus primeiros treinos na equipe bávara.

“Saindo do Benfica e indo jogar no Bayern, ele não atuou tanto quanto a gente gostaria. Mas essa transferência para o Swansea e a Premier League vai ajudá-lo com uma real experiência de desenvolvimento do seu futebol.” – disse Paul Clement.

Além do português, a equipe galesa contratou os meio-campistas Sam Clucas, vindo do Hull City, e Roque Mesa, vindo do Las Palmas, o goleiro Erwin Mulder, ex-Heerenveen, e o atacante Tammy Abraham, emprestado pelo Chelsea. Nas opções de volância, a equipe ainda conta com Leroy Fer, Ki Sung-Yueng, Tom Carroll e Leon Britton.