Em situações distintas na tabela, Stoke City e Chelsea se enfrentam pela Premier League

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela sexta rodada da premier league, disputada no bet365 stadium, em stoke-on-trent, na inglaterra.

Nesse fim de semana, a Premier League está voltando para mais uma rodada: no sábado (23), o Stoke City receberá o Chelsea no bet365 Stadium. A partida será válida pela sexta rodada da competição, e o apito inicial está marcado para as 11h.

Atualmente, os Potters ocupam a 13ª colocação, com apenas cinco pontos ganhos. Já os Blues estão em terceiro, tendo conquistado 10 pontos e buscando assumir a liderança o mais rápido possível.

Depois dessa partida, o Stoke voltará a campo somente no próximo sábado (30), quando receberão o Southampton pela competição nacional. O Chelsea, por sua vez, jogará na quarta-feira (27), quando visitarão o Atlético de Madrid pela Uefa Champions League.

Stoke City sofre com desfalques defensivos

Precisando de um bom resultado, os Potters devem escalar as melhores opções para o jogo. No entanto, importantes ausências podem prejudicar a equipe, principalmente na zaga.

Os zagueiros Ryan Shawcross (com lesão nas costas), Geoff Cameron (com lesão na coxa) e Kurt Zouma (emprestado pelo Chelsea) são ausências confirmadas para a partida. Além deles, Kevin Wimmer pode não jogar, sendo dúvida após machucar a coxa.

O técnico Mark Hughes concedeu entrevista coletiva e falou sobre a dificuldade de enfrentar um grande clube como os Blues. Mesmo sabendo do desafio, ele se mostrou confiante em relação à um bom resultado.

“Vai ser um grande teste para nós, mas fomos bem contra o Arsenal e contra o Manchester United, tirando pontos deles. Então, acho que estamos com confiança e podemos fazer o mesmo nesse fim de semana."

Possível Stoke City: Butland; Johnson, Martins Indi, Pieters; Diouf, Allen, Fletcher, Tymon; Shaqiri, Choupo-Moting, Jesé.

Mesmo sem David Luiz, Chelsea vai com força máxima

Os Blues poderão, mais uma vez, escalar o melhor time possível. Com exceção de David Luiz, que foi expulso no jogo contra o Arsenal, e Danny Drinkwater, contundido, o time visitante não deve ter nenhuma surpresa.

Assim, Antonio Conte deu coletiva e falou sobre a luta pelos resultados, a fim de manter uma boa sequência. Para ele, é necessário estar atento aos detalhes, já que o Stoke ganhou importantes pontos contra adversários difíceis.

"O mais importante é encarar jogo a jogo. Amanhã vai ser muito difícil e temos que estar preparados taticamente e fisicamente, ser disciplinado. (...) Eles venceram o Arsenal e empataram contra o United, o que significa que são um bom time."

Provável Chelsea: Courtois; Rüdiger, Cahill, Azpilicueta; Alonso, Bakayoko, Kanté, Moses; Hazard, Willian, Morata.