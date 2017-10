Kane marca outra vez, Inglaterra derrota Lituânia e encerra participação nas Eliminatórias

Neste domingo (8), a Seleção da Inglaterra viajou para enfrentar a Lituânia fora de casa. Com escalação alternativa e sem convencer mais uma vez, o English Team derrotou os donos da casa por a 1 a 0. O autor do gol solitário foi de Harry Kane, aos 27 minutos em cobrança de pênalti.

O duelo no Vilna LFF Stadium foi o último compromisso das equipes nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2018. A Inglaterra terminou líder do grupo F e invicta, com 26 pontos ganhos, em oito vitórias e dois empates. Já os lituanos fecharam sua campanha na 5° colocação com apenas seis pontos. O ET só não obteve melhor campanha que Alemanha e Suíça (27 pontos).

A Lituânia teve a primeira chance na partida. Sernas recebeu dentro da área e bateu ao lado de Butland. Aos 25' Michael Keane quase abriu o placar, mas o chute foi para fora. Dois minutos mais tarde, Verbickas fez falta dentro da área e o árbitro Orel Grinfeeld apitou pênalti. O artilheiro Harry Kane foi para a cobrança e bateu sem chances para Setkus. O goleiro lituano ainda salvou um chute de Rashford, que seria o 2° da partida.

Na segunda etapa, a Inglaterra ficou no controle do jogo e desperdiçou algumas oportunidades. Winks e Cresswell na primeira metade do segundo tempo e Sturridge, ao fim da partida, não conseguiram ampliar o marcador para o time visitante.