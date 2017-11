Para Guardiola, lesão de Mendy impede que Agüero e Jesus joguem juntos

Mendy (à esq.) celebra gol ao lado de G. Jesus; francês não joga desde setembro (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

O técnico Pep Guardiola revelou o principal motivo para não escalar mais a dupla sul-americana Sergio Agüero e Gabriel Jesus no ataque do Manchester City. Segundo o comandante, a ausência do lateral-esquerdo Benjamin Mendy, lesionado, impede que os dois joguem juntos.

Contratado junto ao Monaco na última janela de transferências, Mendy passou por procedimento cirúrgico em setembro após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito na goleada por 5 a 0 sobre o Crystal Palace, em Manchester, pela Premier League. O francês deverá voltar à ativa em abril de 2018.

"Naquele momento nós tínhamos Mendy. Ele avançava no corredor e o nosso ponta entrava pelo meio. Sem Mendy, temos o [meia/lateral Fabian] Delph, que não tem essa característica [explosão para ir ao ataque e volta], então eu preciso do [meia-atacante Leroy] Sané na ponta. Por isso, Agüero e Gabriel não jogam juntos", afirmou Guardiola, em entrevista coletiva nessa segunda-feira (19).

Quando Mendy estava à disposição, Guardiola armava seu equipe num esquema 3-5-2, com o francês ocupando a escala esquerda, e Agüero e Jesus comandando o ataque. Sem Mendy – substituído por Fabian Delph, um meio-campista de origem mas que tem atuado como lateral-esquerdo –, Pep implantou um 4-3-3 no time, de modo que há espaço para apenas um atacante referência.

"Para mim, é muito difícil deixar Gabriel ou Sergio de fora do time. No momento, a decisão é difícil. Ambos, cada um com sua característica, merecem uma vaga no time, mas nós jogamos com apenas um centroavante, e eu teria que mudar alguns pontos; por isso que, às vezes, tenho problemas para escalar os dois", explicou Guardiola.

Maior artilheiro da história do City, Agüero contabiliza dez bolas na rede em 11 jogos nesta temporada – ele ficou cerca de um mês parado em função de lesão. Gabriel Jesus, por sua vez, atuou em sete partidas a mais que o argentino, marcando o mesmo número de gols.