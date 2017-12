West Ham sai da zona de rebaixamento após bater Stoke City fora de casa

Apesar de estarem brigando no mesmo patamar, as duas equipes vivem momentos distintos. Pela 18° rodada da Premier League e jogando em casa, o Stoke City, vindo de duas derrotas seguidas, encarou o West Ham, que mesmo na zona da degola, não perde há dois jogos.

E, desde o início da competição, o West Ham saiu das últimas três posições. O time de David Moyes não teve pena dos Potters e venceram em Stoke on Trent por 3 a 0. Noble de pênalti no primeiro tempo, Arnautovic e Sakho na segunda etapa deram números ao marcador do Bet 365 Stadium.

O time de Londres agora é o 15° colocado com 17 pontos, dois a mais que o Newcastle, primeiro time dentro da zona de perigo. O Stoke City é o primeiro fora dela, com 16 pontos, com apenas uma vitória no últimos cinco jogos.

Aos 19 minutos, capitão Mark Noble abriu o marcador em cobrança de pênalti. Butland não teve chances de defesa. Arnautovic também teve uma chance de marcar o gol, mas o goleiro do Stoke City estava atenta e colocou para a escanteio. Na segunda etapa, o austríaco ampliaria o marcador em favor dos Hammers contra seu ex-clube.

Só aos 30 minutos do segundo tempo que David Moyes e companhia fizeram o segundo gol. Lanzini achou Marko Arnautovic dentro da área, que não teve dificuldades em tirar de Butland. Dez minutos mai tarde, o meia argentino deu mais uma assistência, desta vez o autor do terceiro gol foi Diafra Sakho, que finalizou da entrada da área, fechando a conta.

As duas equipes voltam a jogar no próximo sábado (23) às 13h, ambos em casa. No Olímpico de Londres, o West Ham tentará manter sequência positiva contra o combalido Newcastle. Já o Stoke precisa de recuperação contra o irregular West Bromwich.