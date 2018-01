Com objetivo de reforçar sistema ofensivo, Huddersfield anuncia contratação de Alex Pritchard

Foto: Divulgação/Huddersfield Town

Apesar de disputar a primeira Premier League de sua história, o Huddersfield Town faz uma campanha sólida até aqui: 11ª posição com 24 pontos, estando a 4 do Stoke City, primeiro time na zona de rebaixamento. Nessa sexta-feira (12), a equipe treinada por David Wagner anunciou a contratação do meio-campo Alex Pritchard, que estava no Norwich City, assinando um contrato até 2021.

Criado na base do Tottenham, Pritchard nunca teve muitas chances na equipe principal do Spurs, apesar de colecionar algumas convocações para as Seleções Inglesas de base. Com isso, foi emprestado diversas vezes, para Peterborough United, Swindon Town, Brentford, onde foi eleito o melhor jogador da equipe na temporada 2014-15, e West Bromwich.

Marcado por sempre jogar pelo meio do ataque, sendo um típico “camisa 10”, dando apoio ao atacante por meio de passes, Pritchard desenvolveu, com o treinador Daniel Farke, habilidade para jogar dos lados do campo, já que atuava mais pelo lado esquerdo sob o comando do comandante alemão. Dessa maneira, o atleta de 24 anos pode ajudar o Huddersfield participando em muitos setores do ataque.

Pritchard é a segunda contratação dos Terriers nessa janela de inverno, já que haviam assinado com Terence Kongolo anteriormente, vindo de empréstimo do Monaco. “Fico feliz por poder dar boas-vindas ao Alex, ele é exatamente o tipo de jogador que gostamos de trabalhar nesse clube. É jovem, um atleta britânico que chega como um dos principais jogadores na Championship nessa temporada, podendo provar seu valor na Premier League. Agora, vamos trabalhar junto para que ele consiga fazer sucesso em um clube da primeira divisão”, disse David Wagner.

“Já fazia um tempo que eu queria jogar na Premier League e acho que o Huddersfield será o clube certo. Eu falei com o treinador (David Wagner) algumas vezes, a maneira que eles jogam futebol, contando com a coletividade, é a maneira perfeita para mim”, afirmou Pritchard, que vestirá a camisa 21.