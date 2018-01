Em boa fase, zagueiro Nicolás Otamendi renova com Manchester City até 2022

Google Plus

Foto: Divulgação/Manchester City

O Manchester City anunciou, nesta quarta-feira (17), a renovação do contrato do zagueiro Nicolás Otamendi até o final da temporada de 2021/22. O argentino é titular absoluto da equipe, tendo iniciado todas as partidas que disputou até o momento na época.

O vínculo inicial do jogador com os Citizens era de cinco anos, expirando-se em 2020. No entanto, o clube e Otamendi entraram em acordo e assinaram a extensão por mais duas temporadas. Valores salarias não foram divulgados.

Em entrevista ao site oficial do Manchester City, o defensor de 29 anos se mostrou bastante contente com a renovação, elogiando sua instituição. Além disso, também exaltou o treinador Pep Guardiola, que tem conseguido ótimos resultados com seu elenco nos últimos meses.

"Tenho aproveitado meu tempo no City desde o dia que cheguei e estou muito feliz por continuar aqui por mais alguns anos. Meu único objetivo é ajudar o time, dando meu máximo. Estou aprendendo todos os dias com Pep [Guardiola] e sinto que ainda posso melhorar como jogador."

Otamendi chegou a Manchester em 2015, saindo do Valencia por cerca de £ 32 milhões (hoje, uma quantia equivalente a R$ 142 milhões). Desde então, o atleta disputou 118 jogos e marcou sete gols, além de ter conquistado a Copa da Liga Inglesa em seu segundo ano como Citizen.

Otamendi e seus companheiros comemoram título da Copa da Liga Inglesa em 2016 (Foto: Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

