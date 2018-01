Garçom: Pogba brilha em vitória do United e empata com líderes de assistências na temporada

Dos seis com mais assistências na temporada, Pogba é o que tem menos jogos (Foto: Matthew Peters/Manchester United/Getty Images)

Paul Pogba foi um dos grandes destaques na vitória do Manchester United contra o Stoke City, na última segunda-feira (15), pela 23ª rodada da Premier League. No triunfo por 3 a 0 dos Red Devils em Old Trafford, o meia contribuiu com duas assistências para os gols de Antonio Valencia e Anthony Martial, ratificando a condição de principal jogador na armação do time. E agora, além disso, ele também pode dizer que está entre os principais do continente no quesito.

Com os dois passes para gols na última partida, Pogba entrou para a lista dos jogadores com mais assistências nas cinco principais ligas da Europa na temporada 2017/18. O francês agora tem nove assistências em 13 jogos na Premier League, igualando-se a outros cinco jogadores. O mais notável, entretanto, é que ele foi o que menos precisou de jogos para isso.

Junto com ele estão outros dois jogadores da Premier League, ambos do líder Manchester City: o belga Kevin De Bryne (9 assistências em 23 jogos) e o alemão Leroy Sané (9 em 21 jogos). Além deles, mais três possuem o mesmo número: o brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain (9 em 14 jogos), o dinamarquês Pione Sisto, do Celta de Vigo (9 em 19 jogos) e o alemão Philipp Max, do Augsburg (9 em 18 jogos).

Pogba (esq.) deu duas assistências contra o Stoke (Foto: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

A quantidade menor de jogos por parte de Pogba é justificável. Em setembro de 2017, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Basel pela fase de grupos da Uefa Champions League, o camisa 6 sofreu uma lesão na coxa e ficou de fora por 63 dias, perdendo sete jogos pela liga e 12 no total da temporada.

Além disso, em dezembro do ano passado, após uma falta duríssima em Hector Bellerín na vitória por 3 a 1 contra o Arsenal pelo Campeonato Inglês, o francês foi expulso. Com o cartão vermelho direto ele recebeu três jogos de suspensão, e ficou de fora do clássico contra o Manchester City (vencido pelos rivais por 2 a 1 em pleno Old Trafford) e das vitórias sobre Bournemouth (1 a 0) e West Bromwich (2 a 1).

Desde que voltou ao Manchester United (clube que o revelou) na temporada passada, após ser contratado da Juventus por €105 milhões, recorde histórico na época, Pogba tem 70 jogos pelo Manchester United, com doze gols e dezesseis assistências. Na Premier League foram 43 partidas, com oito gols e treze assistências.

O próximo desafio do atual vice-líder da Premier League é no próximo sábado (20), contra o sétimo colocado Burnley no Turf Moor.