Treinador do Leicester, Claude Puel defende VAR após primeiro gol validado na Inglaterra

Puel mostrou-se favorável à tecnologia no futebol (Foto: Plumb Images/Leicester City FC/Getty Images)

Um momento histórico marcou o replay da terceira rodada da FA Cup entre Leicester City e Fleetwood Town, nesta terça-feira (16). Aos 32 minutos do segundo tempo, após passe de Riyad Mahrez, Kelechi Iheanacho marcou o segundo gol dele e dos Foxes. O tento inicialmente foi anulado pela arbitragem com a marcação de um impedimento, mas o atacante do time da casa estava em condição legal. Com isso, o árbitro Jonathan Moss foi instruído a pedir a revisão do lance com o árbitro assistente de vídeo (VAR).

Após alguns segundos de espera e verificação dos replays, Moss validou o gol de Iheanacho, o último da partida que classificou o Leicester para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Foi o primeiro gol validado pelo árbitro de vídeo na história do futebol inglês. Após a partida, o técnico do time vencedor comentou o lance.

Claude Puel afirmou não acreditar que o árbitro de vídeo seja 100% perfeito (destacando algumas possíveis faltas sobre o seu volante Vicente Iborra que não foram marcadas), mas defendeu que, em lances como os de gols, o VAR é importante e válido.

“Acho que vimos que naquela situação foi importante. Foi algo bom para nós. O vídeo não é perfeito porque deveríamos ter tido algumas faltas a favor em cima do Iborra, mas o gol foi legal”, disse Puel.

Jonathan Moss validou o gol de Iheanacho com o VAR (Foto: Nick Potts/PA Images/Getty Images)

O treinador francês também destacou a força defensiva do Fleetwood, que fez o time da League One (terceira divisão do país) trazer dificuldades no primeiro tempo do jogo contra a equipe da Premier League. Por fim, ele elogiou a partida de Iheanacho, que marcou os dois gols e contribuiu também defensivamente durante a partida. O atacante nigeriano de apenas 21 anos foi contratado junto ao Manchester City para esta temporada por £25 milhões.

“O primeiro tempo foi difícil para a equipe porque jogamos contra uma unidade defensiva forte e não conseguimos achar uma solução. Mas nos segundo tempo jogamos mais rapidamente e movimentamos um pouco mais os defensores, por isso foi bom um gol no primeiro tempo”, afirmou Puel.

“Fiquei feliz com o jogo dele (Iheanacho), ele mostrou uma boa atitude e trabalhou duro pelos seus companheiros. Seu primeiro gol mostrou muita qualidade e o segundo foi em uma jogada fantástica dele com o Riyad (Mahrez). Foi uma boa recompensa para ele e para a equipe”, complementou.

O Leicester City irá enfrentar outro time da terceira divisão na próxima rodada da FA Cup, o Peterborough United, fora de casa. A partida está marcada para o dia 27 de janeiro.