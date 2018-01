Agüero marca hat-trick e comanda vitória do Manchester City sobre Newcastle

Após perder a invencibilidade na Premier League no último fim de semana, o Manchester City se recuperou neste sábado (20) ao vencer o Newcastle por 3 a 1. O atacante Sergio Agüero marcou três gols e comandou o triunfo dos Citizens. O meia Jacob Murphy fez o tento de honra dos Magpies. A partida aconteceu no Etihad Stadium e valeu pela 24ª rodada da liga inglesa.

O resultado mantém o City isolado na liderança do campeonato. São 65 pontos contra 53 do rival Manchester United, segundo colocado. Já o Newcastle segue beirando a zona de rebaixamento: 15ª posição, com 23 pontos, a dois a mais que o Southampton, time que abre o Z-3.

Agora, ambos os times fazem uma pausa na Premier League por causa das copas. Na terça-feira (23), às 17h45 (de Brasília), os Citizens enfrentam o Bristol, fora de casa, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Os Magpies, por sua vez, vão a Londres medir forças com o Chelsea, no próximo domingo (28), às 11h30 (de Brasília), pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

Domínio do City no primeiro tempo

Jogadores comemoram gol de Agüero (Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

O City foi amplamente superior ao Newcastle na etapa inicial, mas demorou a criar chances de perigo. A equipe da casa se assentou no campo de defesa do time alvinegro, que se defendia num híbrido de 5-3-2 e 4-1-4-1, e obrigou o adversário a ficar acuado.

Aos 18 minutos, o time de Pep Guardiola teve um gol anulado. Fernandinho iniciou contra-ataque no campo de defesa, os Citizens fizeram ótima transição ao ataque, David Silva deu um excelente passe em diagonal para Sterling, que estufou as redes. O camisa 7, no entanto, estava em posição de impedimento.

A primeira finalização saiu aos 31 minutos, em chute de Sterling defendido por Darlow. Dois minutos depois, contudo, o goleiro não conseguiu evitar o gol do City. De Bruyne cruzou com efeito, Agüero se projetou no espaço vazio dentro da área e resvalou de cabeça: 1 a 0.

Após o tento, o City cresceu de produção e fez uma blitz para cima dos visitantes. O goleiro Darlow evitou que o City fosse para o intervalo com dois gols de vantagem. De Bruyne abriu espaço na entrada da área, bateu de canhota e pôs o arqueiro para trabalhar.

Newcastle assusta, mas City consegue triunfo

Argentinou marcou mais dois no segundo tempo (Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

Ambas as equipes não mudaram sua proposta de jogo, e o segundo tempo foi um replay da etapa inicial. A diferença é que o City não demorou tanto para marcar. Sané tabelou com David Silva e foi derrubado dentro da área pelo espanhol Javi Manquillo. Agüero bateu e converteu.

Porém, o Newcastle aproveitou as linhas extremamente adiantadas do City – a exceção do goleiro Ederson, todos os jogadores ocupavam o campo de ataque – para diminuir. Clark acertou um belo passe em profundidade, Murphy disparou sozinho em velocidade e tocou de cavadinha por cima do arqueiro brasileiro do City.

Após o gol do Newcastle, o jogou ficou eletrizante. O City criou duas chances. Na primeira, Agüero abriu espaço na entrada da área e bateu à esquerda da meta. Depois, Sané encontrou Sterling fechando por dentro, o inglês arrematou de primeira, e o goleiro Darlow operou um milagre; a bola ainda tocou na trave.

Passado os dois lances, os visitantes chegaram com perigo. Diouf fez boa jogada na ponta esquerda, invadiu a área e finalizou. Ederson defendeu, mas entregou a bola nos pés de Yedlin: o jogador chutou, e o brasileiro espalmou.

Apesar do susto, o City ficou tranquilo no jogo após marcar o terceiro. Sané realizou grande jogada individual na ponta esquerda, aplicou uma caneta em cima de Yedlin e tocou para Agüero anotou seu hat-trick.