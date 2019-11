Jogo CENE x Sport pela Copa do Brasil 2015

00:18 Boa noite! Estamos encerrando a transmissão de CENE e Sport. Confira o pós: Sport supera CENE, mas não impede partida em Recife

23:55 Teremos o jogo da volta, que acontece no próximo dia 16, na Ilha do Retiro.

45+3 Fim de papo em Dourados. Sport vence CENE por 2 a 1, com gols de Joelinton e Régis, enquanto Marcelo Tevez descontou para o time da casa.

45+1 Renê tenta a finalização por cobertura, mas manda por cima da meta.

43' Alexandre recebe em profundade, mas o bandeira assinala impedimento.

41' Última substituição no Sport: sai: Régis; entra: Ítalo.

38' Jogo paralizado para o atendimento de Pavão, do CENE.

35' Leão tenta pressionar no fim da peleja, em busca do gol da classificação.

32' Igor tenta o cruzamento, mas o capitão Rodrigo Mancha corta o perigo.

25' Alteração no Sport! Entra: Wendel; sai: Ronaldo.

21' Mike tenta o cruzamento, mas a zaga faz o corte e afasta o perigo.

18' Mudança no time da casa: sai: Márcio; entra: Coruja.

15' Pavão tenta aproveitar o rebote, mas pega muito em baixo da bola e isola.

12' Mudança no Sport! Sai: Samuel; entra: Mike.

11' Gooooooooooool do CENE! Marcelo Tevez cabeceia e Saulo escora para o fundo das redes. Arbitragem dá gol para o atacante.

7' Salva Guilherme! Joelinton finaliza de canhota e arqueiro do Furacão Amarelo faz grande defesa.

4' CENE chega com perigo, mas o arremate sai pela esquerda da meta leonina.

1' Goooooooooooool do Sport! Régis penetra pelo lado esquerdo e bate na saída do goleiro para fazer o segundo gol rubro negro na partida.

0' Começa o segundo tempo no Mato Grosso do Sul.

45+1 Fim de papo no primeiro tempo! Time visitante vai vencendo por 1 a 0, com gol de Joelinton.

44' Sport tem mais uma oportunidade, mas desperdiça.

40' INCRÍVEL! Régis tem a bola limpa pela frente, mas não consegue empurrar para o fundo das redes.

38' Time da casa tenta assustar, mas encontra poucos espaços na defesa adversária.

30' CENE tenta a resposta, mas o cruzamento vai por cima da meta rubro negra.

25' Goooooooooool do Sport! Régis faz boa jogada pela direita e cruza para Joelinton, que escora para o fundo das redes.

22' Ritmo do jogo diminue um pouco neste momento, sem muitas chances para ambos os lados.

15' Quase! O CENE responde, mas Tiaguinho não consegue alcançar a bola.

13' Rithelly deixa Joelinton na cara do gol, o atacante finaliza, mas Saulo faz o corte providencial.

9' Furacão Amarelo tenta assustar, mas Danilo Fernandes sai e faz o corte.

6' CENE começo o jogo estudando a equipe adversária, sem esboçar pretensões.

3' Sport tenta levar perigo, mas o bandeira assinalou impedimento do ataque.

0' Começa o jogo no Douradão!

Hino Nacional Brasileiro sendo executado nesse momento.

Em instantes, as equipes entram em campo no estádio Douradão.

Dividindo as emoções com a Copa do Nordeste, o time pernambucano poupará seis atletas para o jogo contra o Furacão Amarelo. Magrão, Durval, Ewerton Páscoa, Vitor, Élber e Diego Souza nem viajaram com o restante do elenco.

Leão também escalado para o confronto: Danilo Fernandes; Ronaldo, Oswaldo, Henrique Mattos e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely , Neto Moura e Régis; Samuel e Joelinton.

CENE definido! Equipe do Mato Grosso do Sul vai a campo com: Guilherme; Cafu, Saulo, Naka e Wesley; Buru, Pavão, Márcio e Thiaguinho; Prego e Alex.

Os donos da casa tentam se recuperar do rebaixamento sofrido no campeonato estadual, onde o clube caiu pela primeira vez na história para a segunda divisão.

O zagueiro Ewerton Páscoa foi diagnosticado com uma lesão muscular e desfalcará a equipe por até três semanas. O jogador ficará de fora das semifinais da Copa do Nordeste, contra o Bahia.

Arbitragem: o mato-grossense Alinor Silva da Paixão será o encarregado pelo apito no duelo entre CENE e Sport. Ele será auxiliado por Paulo César Silva Faria e Fábio Rodrigo Rubinho, também do Mato Grosso. O sul mato-grossense Paulo César da silva de Freitas será o quatro árbitro.

“Samuel teve uma atuação dentro da proposta que colocamos pra ele. Ele fez bem. É um jogador de puxada, de mais força e de velocidade. Ele fez uma boa partida, nos ajudou defensivamente também. Tem que ter um pouco de paciência. Ele está voltando de lesão, estamos tendo esse cuidado. As partidas estão acontecendo e se observarmos e acharmos que é a hora dele iniciar, vamos colocar. Se não, temos outros atletas no elenco”, disse Baptista.

Ele foi o autor do gol da última vitória contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste e esta prestar a assumir a titularidade. Apesar do comandante rubro negro ter levado os atacantes Mike e Joelinton, o primeiro deve perder a posição por ter ido mal na última partida.

Fique de olho: Samuel – Após passar um bom tempo lesionado, o atacante retornou ao time em grande estilo e tem tudo para entrar entre os 11 titulares no duelo ante o CENE. Mesmo com pouco tempo de clube, Samuel marcou três importantes gols para a equipe: na vitória sobre o Nacional/URU, pela Taça Ariano Suassuna, e nas vitórias sobre e Fortaleza

Fique de olho: Igor – Mesmo com a fraca temporada da equipe Dourada, o meia-atacante é um dos principais destaques da equipe, com muita habilidade e inteligência dentro das quatro linhas. Igor é titular absoluto e já resolveu alguns para o CENE nesta temporada, como na vitória contra o Novoperário.

“E gente sabe das dificuldades que o time vem enfrentando, mas temos que deixar isso para trás. Eu cheguei aqui para dividir responsabilidades com os meus novos companheiros de equipe. A copa do Brasil é uma vitrine para qualquer atleta, e eu já tive a oportunidade de participar desta competição”, disse o jogador, que passou pelo CENE em 2012.

Em qualquer estádio que seja a equipe de João Batista precisa fazer valer o mando de campo e partir para cima do rival, forçando o jogo da volta, o que já seria uma conquista e tanto para o Furacão Amarelo. O volante Fábio Buru, recém-contratado , falou da expectativa para o duelo com o Leão.

O CENE vai voltar a jogar em Dourados pela Copa do Brasil contra um adversário da Série A Depois do Atlético-MG, em 2012, desta vez o adversário será o Sport. O jogo, marcado originalmente para o Estádio Morenão, em Campo Grande, vai acontecer no Estádio Douradão. A informação foi dada pelo presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS).

O goleiro Magrão, ídolo e herói da classificação na Copa do Nordeste, foi um dos que ficaram em Recife. Além dele, Ewerton Páscoa, Durval, Vitor, Élber e Diego não enfrentarão o CENE. Já o atacante Samuel, autor do gol da vitória diante do Fortaleza, deve reaparecer na equipe titular.

Mesmo que no final de semana a equipe terá um compromisso com o Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano, onde o Sport já tem a liderança garantida, o treinador Eduardo Baptista vai utilizar um time misto e poupou seis jogadores, que não viajaram para o Mato Grosso do Sul.

Com as atenções voltadas agora para a Copa do Brasil, o Leão buscará decidir a parada sem precisar do jogo de volta. Ou seja, vencer por dois ou mais gols de diferença. O time leonino busca aproveitar a má fase do adversário desta quarta-feira (01) para seguir no rumo das vitórias.

Já no lado rubro negro, as coisas ainda bem mais tranquilas. Após a classificação nos pênaltis diante do Fortaleza na Copa do Nordeste, os comandados de Eduardo Baptista ganharam um ânimo mais para o restante da atual temporada, onde o time briga por títulos em todas as competições que disputa.

O clube contratou três jogadores que estavam no Ubiratan, também rebaixado à segunda divisão do estadual. O volante Fábio Buru, o meia Pavão, e o atacante Tiaguinho, um dos poucos destaques do Ubiratan no estadual. O trio chegou ao Cene por intermédio do técnico Denilson Rafaine, que conhece o estilo de jogo dos jogadores.

Visando a estreia, o CENE anunciou a contratação de três reforços. Mesmo fazendo péssima campanha no Campeonato Sul-mato-grossense, o que o ocasionou seu rebaixamento, o time não pode desaminar, visto que ainda este ano tem duas competições a participar, a Série D e a Copa do Brasil.

Mal das pernas no Campeonato Sul-mato-grossense, onde foi rebaixado para a segunda divisão, o Furacão Amarelo busca ressurgir das cinzas na disputa da competição nacional. Porém, logo na primeira rodada, uma pedreira: o Sport, clube de Série A e que já tem um título da Copa do Brasil.

Boa noite, amigo leitor conectado na VAVEL Brasil! Estamos dando início à transmissão do confronto entre CENE e Sport, pela partida de ida da primeira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 22h e aqui você não fica de fora de nenhum lance da peleja.