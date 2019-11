Mudanças para o jogo entre Botafogo-PB e Náutico na Copa do Nordeste

A partida entre Botafogo-PB e Náutico, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e anteriormente marcada para o próximo domingo (26), às 17h (horário de Brasília), foi suspensa desta data. O motivo foi o fato de o Estádio Almeidão, então palco do duelo, ter sido interditado devido às brigas entre torcedores do Belo e do Sport Recife no jogo do último domingo (19). A decisão partiu do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

As reformas pelas quais o estádio está passando também impossibilitam a realização de partidas de futebol profissional em tal localidade, segundo o próprio STJD.

O Estádio Almeidão, em João Pessoa, está em reformas (Foto: Larissa Kelen)

O duelo entre paraibanos e pernambucanos já tem data, horário e local remarcados. Ocorrerá na segunda-feira (27), às 21h (de Brasília), no Estádio Nazarenão, o qual se localiza na cidade de Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte.

A tendência é que o encontro entre Botafogo de João Pessoa e Guarany de Sobral também seja realizado no Nazarenão e que a interdição do Almeidão se estenda até a época do Campeonato Paraibano.