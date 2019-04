Muricy Ramalho se irrita com perguntas: "É só Ganso, Ganso"

Após a partida contra o São Bernardo, o treinador são-paulino Muricy Ramalho se irritou com as perguntas referente as más atuações do meia Paulo Henrique Ganso.

“Toda hora vocês (jornalistas) perguntam sobre isso. Está até chato responder”, explicou o técnico.

Ainda na coletiva, algum tempo depois, Muricy voltou a ser questionado sobre o desempenho do camisa 10 na temporada. O comandante mostrou irritação com a insistência. “Não dá para ficar conversando sobre o Ganso toda hora. É só Ganso, Ganso... Temos de falar do time todo. A pergunta é boa, mas, individualmente, não dá para falar. É chato”, esbravejou o comandante.

No domingo (23), Paulo Henrique Ganso terá mais uma chance de mostrar serviço. Dessa vez contra o seu ex-time, o Santos, às 16h, no Estádio do Morumbi.