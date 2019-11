Diante do Avaí, Sampaio Corrêa busca primeira vitória em casa na Série B

Com a torcida empolgada pela vitória de 2 a 1 sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa agora busca vencer pela primeira vez em casa na Série B. O adversário da partida no Castelão, em São Luis, é o Avaí, que venceu o Vila Nova na última partida da Segundona, mas vem de derrota na Copa do Brasil: 3 a 2 para o ASA, em Arapiraca.

Na história dos confrontos entre as equipes, foram apenas três partidas, com duas vitórias do Avaí e uma do Sampaio. A última delas aconteceu em 2002 na Ressacada e o Leão da Ilha venceu por 2 a 0.

O Sampaio é o 9º colocado da Série B com quatro pontos, enquanto o Avaí é o 15º, com três. A partida no Castelão, em São Luis, começa às 16h20 no horário de Brasília. A arbitragem será de Antônio Neuricládio Costa, que será auxiliado por Rener Santos de Carvalho e Jean Carlos Rodrigues Silva, todos do Acre.

Sampaio conta com ex-avaianos para vencer em São Luís

Diante da sua torcida, o Sampaio ainda busca a primeira vitória dentro de casa na Série B. Após vencer o Palmeiras dentro de casa, pela Copa do Brasil, o Tricolor agora tem o Avaí pela frente, para quebrar esse pequeno jejum na Segundona. Até agora jogando no Castelão foram dois jogos, com uma derrota e um empate.

Conhecimento do adversário não vai faltar. Arlindo Maracanã, Válber e Márcio Diogo já tiveram passagens pela equipe de Florianópolis. Os dois primeiros estiveram na campanha do acesso à Série A em 2008 e Márcio Diogo foi o artilheiro avaiano na Série B do ano passado, com nove gols. Márcio pode fazer sua estreia no Sampaio Corrêa logo na partida de hoje contra seu ex-clube.

"Tenho amigos no grupo de jogadores, na diretoria e no clube em si. Tenho muito carinho pelo Avaí. Tive um momento muito bom no clube. Tivemos oportunidade de acesso mais deixamos escapar na reta final", explicou Márcio sobre sua passagem no clube catarinense.

Para a partida deste sábado (10), o técnico Flávio Araújo não vai poder contar com o meia Jadson, mas tem o retorno do zagueiro Paulo Sérgio. O time deve jogar com: Rodrigo Ramos; Paulo Ricardo, Edimar, Paulo Sérgio, Willian Simões; Jonas, Uillian Corrêa, Arlindo Maracanã, Valber; Waldir, William Paulista.

Sem Néris, Pingo muda sistema defensivo do Avaí

Apesar da derrota pro ASA na Copa do Brasil, na Série B, o Avaí vem de vitória por 1 a 0, sobre o Vila Nova. Para a partida em São Luís, o técnico Pingo só deve fazer uma alteração, já que Néris saiu machucado na derrota no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil e é desfalque para o duelo diante do Sampaio Corrêa.

Após a partida em Arapiraca, na última quarta-feira (7), o Avaí ficou em um hotel em Boa Viagem-PE, antes de viajar ao Maranhão. Antes, o time jogou em Goiânia contra o Vila Nova, no sábado passado (3) e já na próxima terça (13) faz o jogo de volta da Copa do Brasil, na Ressacada. Para o treinador avaiano, o maior problema do time pode ser o desgaste, já que o time viaja muito e descansa pouco.

"O maior problema nosso pode ser o desgaste, a vontade de jogar é grande de todos, isso é sinal de que os jogadores estão focados e querendo reverter a situação. É preciso doação. Os jogadores estão fazendo questão de atuarem e isso é bom", disse Pingo para a Rádio CBN Diário de Florianópolis.

O Avaí deve jogar com: Vágner; Bocão, Pablo, Bruno Maia, Eduardo Neto; Eduardo Costa, Tinga, Cleber Santana, Marquinhos; Anderson Lopes, Roberto.