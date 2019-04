São Paulo tenta, mas Lucão rejeita nova proposta de renovação

A saída do zagueiro Lucão está cada vez mais provável. A Europa é o principal objetivo do jogador, que deseja ir assim que seu vinculo com o São Paulo se encerrar, em 2015. A possibilidade do recém profissionalizado jogador ir para outro clube brasileiro também existe, mas é remota.

Os dirigentes acreditam que a proposta feita pelo zagueiro está acima dos padrões para um jogador de apenas 18 anos. Lucas Silva, como foi chamado primeiramente, teve o primeiro contato com o time profissional ainda no ano passado, com Ney Franco, mas passou a se destacar apenas na atual temporada, onde marcou dois gols em nove jogos. O que pode facilitar a saída do jovem é seu empresário, Giuliano Bertolucci, o mesmo de Oscar, que recentemente se envolveu em um atrito com o São Paulo, para jogar pelo Internacional.

A postura do garoto, não agrada a todos, segundo alguns de seus agentes: ''Ele não conseguirá um contrato tão vantajoso como o que foi oferecido pelo seu atual clube. Ainda mais porque não se firmou como títular''.

Após a vitória sobre o Grêmio, no último sábado, Muricy Ramalho não se mostrou confiante pela permanência de Lucão. Ele diz estar fazendo um jogador para outro clube por considerar a renovação bastante complicada. A preocupação do treinador também se deve ao fato da defesa tricolor ainda não ter passado confiança a torcida, e a saída de um zagueiro a esta altura, não seria bem vista.