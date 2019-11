Resultado do jogo Atlético-PR x Fluminens no Campeonato Brasileiro 2014

18:11 Obrigado à todos que nos acompanharam aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima rodada! Boa noite.

18:09 Na próxima rodada, o Furacão visitará o Atlético-MG, no Independência, domingo (3), às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Fluminense recebe o Goiás no Maracanã. Será o primeiro jogo do Tricolor no estádio após a Copa do Mundo.

18:06 Com a derrota de hoje, o Atlético-PR caiu para a 9ª posição na tabela.

18:02 Conca foi novamente o destaque do Fluminense. Em 2010, o argentino jogou todas as rodadas e levou o Fluminense rumo ao título brasileiro. Neste ano, jogou todas as rodadas até aqui. Nos últimos três jogos, fez três gols. Contra o Criciúma, apesar da derrota, foi o destaque da equipe. Na rodada seguinte, contra o Santos, decidiu com um golaço. Hoje, fez um gol de pênalti e deu uma bela assistência para Cícero fechar o placar em 3 a 0.

18:00 O Fluminense dominou o Atlético-PR durante o jogo inteiro. Tomou conta do meio de campo, da posse de bola e do placar. Com o triunfo, o Tricolor retorna ao G-4, com 22 pontos, na terceira posição, atrás de Corinthians (23) e Cruzeiro (28).

17:58 Otávio, meia do Atlético-PR: "Com certeza a torcida faz diferença, mas a equipe não entrou muito bem. Agora tem que trabalhar essa semana para o jogo contra o Atlético-MG".

17:57 Wagner, meia do Fluminense: "A gente se preparou para o jogo, e durante a semana foi dito que seria menos difícil sem a torcida. O fato de a torcida não vir ajudou, mas futebol é em campo".

47' FIM DE JOGO NA ARENA DA BAIXADA! Com facilidade, o Fluminense venceu o Atlético-PR por 3 a 0, com gols de Jean, Conca e Cícero.

47' O árbitro pede a bola e vai encerrar o jogo

46' Léo Pereira desvia pela linha de fundo. Tiro de meta para o Fluminense.

46' Escanteio para o Atlético-PR

45' Dois minutos de acréscimo.

44' CARTÃO AMARELO PARA WALTER! Por falta em Marcelo

44' O Atlético-PR pressiona o Fluminense nesse final de jogo

41' CARTÃO AMARELO PARA DEIVID! Por falta em Chiquinho.

37' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR: SAI: Otávio; ENTRA: Bady

37' DEFENDEU CAVALIEEEEEEERI!!!! A finalização do ataque do Furacão desviou na zaga do Fluminense e o goleiro tricolor foi buscar a bola no canto. Escanteio para o Atlético-PR. Grande defesa de Cavalieri.

34' Com os resultados parciais, o Fluminense está em terceiro lugar e retorna ao G-4.

32' Marcos Guilherme cobra falta para dentro da área e Diego Cavalieri afasta de soco

32' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: SAI: Wagner; ENTRA: Chiquinho

31' Cícero recebe de Wagner na entrada da área e chutou em cima da defesa.

30' Dellatorre arriscou de longe e mandou por cima do gol.

29' Marcelo faz linda jogada individual e chuta por cima do gol do Fluminense. Quase que o Furacão desconta na Arena da Baixada.

28' Conca recebe de Walter, cai, mas mesmo caído conseguiu dominar, se equilibrar e chutar. Por infelicidade a bola foi para fora. Lindo lance do argentino.

28' Diego Cavalieri defendeu a cobrança de falta de Marcos Guilherme.

28' Falta para o Atlético-PR. Marcos Guilherme na bola.

27' Dellatorre arriscou chute de longa distância, mas mandou longe do gol do goleiro Diego Cavalieri.

22' O zagueiro Henrique sentiu dores e pediu para sair.

22' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: SAI: Henrique; ENTRA: Elivelton

21' Esse foi o primeiro gol do Cícero desde o seu retorno ao Fluminense neste ano. O jogador já teve passagem pelas Laranjeiras entre 2007 e 2008.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! CÍCERO! Bela troca de passes do Fluminense, Walter tocou para Conca que cruzou na medida para Cícero balançar as redes.

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: SAI: Rafael Sobis; ENTRA: Walter

16' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR: SAI: Ederson; ENTRA: Dellatorre

16' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR: SAI: Douglas Coutinho; ENTRA: Mosquito

15' Walter vai entrar no Fluminense

14' Marcelo arriscou chute forte de fora da área e Diego Cavalieri defendeu.

13' Henrique foi avançando, tentou tocar para Sobis, mas Weverton chegou antes do atacante do Fluminense.

11' A zaga do Fluminense afasta o perigo

11' Marcos Guilherme é lançado em velocidade, Gum apertou a marcação e desviou a bola para escanteio.

6' Sueliton e Wagner se desentenderam e o clima esquentou entre os dois.

4' Ederson foi lançado mas a bola foi muito longa e saiu pela linha de fundo

1' Natanael cobrou falta direto pro gol e Diego Cavalieri defendeu.

0' O Atlético-PR já tenta subir para o ataque.

0' Rola a bola para o segundo tempo

17:05 Não houve alterações no Atlético-PR e no Fluminense.

17:05 Os jogadores já retornaram para o campo. Vai começar o segundo tempo.

17:05 Com 58% de posse de bola, o Fluminense dominou o primeiro tempo. A equipe do técnico Cristóvão Borges trabalhou a bola com muita tranquilidade, dominou o setor do meio de campo e anulou o Atlético-PR. Em bonito chute de Jean, o Tricolor das Laranjeiras abriu o placar. De pênalti, Conca ampliou a vantagem.

16:59 Éderson, atacante do Atlético-PR: "Não estamos fazendo a marcação que estamos acostumado e tem que consertar no intervalo. Tem alguma coisa errada"

16:58 Gum, zagueiro do Fluminense: "É um jogo difícil, a equipe deles é rápida, e nós estamos conseguindo apertar bem, com marcação firme. Estamos girando a bola e abrindo espaço. A atenção agora tem que ser ainda maior".

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Fluminense vence o Atlético-PR por 2 a 0, gols de Jean e Conca. O Tricolor, no momento, é o vice-líder do Brasileirão. O Furacão cai mais uma posição na tabela e é o sétimo.

46' CARTÃO AMARELO PARA SUELITON! Por falta em Conca.

45' Wagner cruza em direção ao Sobis mas Léo Pereira afasta o perigo.

42' O Fluminense trabalha muito bem a bola e domina o jogo.

38' Escanteio para o Fluminense.

37' Conca marcou seu terceiro gol em três jogos após a paralisação da Copa do Mundo. O camisa 11 balançou as redes contra Criciúma e Santos.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! CONCA! O argentino cobrou firme, Weverton ainda tocou na bola, mas ela entrou. O Fluminense amplia na Arena da Baixada.

33' CARTÃO AMARELO PARA WEVERTON! Por pênalti cometido em Rafael Sobis. Goleiro está suspenso da próxima rodada.

33' É PÊNALTI PARA O FLUMINENSE! Weverton derruba Rafael Sobis na área. Penalidade para o Fluminense que tem a chance de ampliar.

32' A partida já recomeçou.

30' Bruno e Natanael dividiram a bola no alto e estão caídos no gramado. O jogo está paralisado.

29' A defesa do Atlético-PR afasta. Na sequência, Wagner joga a bola novamente na área mas o árbitro marcou impedimento do Valencia.

28' O Fluminense tem a oportunidade em cobrança de falta. Conca na bola.

26' O Atlético-PR consegue equilibrar um pouco a partida e começa a incomodar o goleiro Diego Cavalieri. Entretanto têm dificuldades para sair trabalhando a bola.

25' Diego Cavalieri sai de soco na bola para afastar o perigo.

25' Falta para o Furacão. Natanael vai lançar a bola na área tricolor.

23' QUAAAAASE O EMPATE DO FURACÃO! Douglas Coutinho faz linda jogada individual e chuta de esquerda, no canto de Diego Cavalieri, mas a bola saiu pela linha de fundo. Levou perigo o Atlético-PR.

22' Carlinhos tenta cruzar mas pega mal na bola e manda pela linha de fundo. Tiro de meta para o Atlético-PR.

20' Sueliton cruza em direção ao Marcelo, mas no meio do caminho Bruno desvia de cabeça para a lateral.

18' O Furacão tentou responder mas Natanael errou o cruzamento. Tiro de meta para o Fluminense.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! JEAN! O camisa 7 arriscou lindo chute de fora da área e abre o placar na Arena da Baixada.

15' A defesa do Fluminense afasta

15' Falta para o Atlético-PR. Ederson vai jogar a bola na área do Fluminense.

15' Conca chuta de longe e Weverton defende.

14' Weverton lança Ederson em contra-ataque mas Jean fica com a bola.

14' Sobis bate direto para o gol e Weverton defende.

13' O árbitro marca falta de Cleberson em Rafael Sobis. Boa chance para o Fluminense.

12' As jogadas começam a aparecer na partida.

11' Sobis cruza rasteiro para Henrique mas Weverton defende.

10' Bruno tentou o lançamento para Wagner mas Sueliton recuou de cabeça para Weverton.

9' Douglas Coutinho é lançado em contra-ataque, mas a bola foi muito longa e saiu pela lateral.

9' O Fluminense pressiona no campo de ataque.

5' As equipes começam se estudando e trabalhando bastante a bola. Até agora nenhum ataque.

0' COMEÇOU O JOGO! Bola rolando na Arena da Baixada para Atlético-PR x Fluminense.

16:01 O Fluminense tem dois jogadores pendurados: Conca e Chiquinho.

16:00 O Atlético-PR tem cinco jogadores pendurados: Douglas Coutinho, Léo Pereira, Marcos Guilherme, Otávio e Weverton.

15:59 Hino nacional brasileiro acaba de ser executado. Vai rolar a bola na Arena da Baixada.

15:55 O Fluminense entra em campo com o uniforme todo branco.

15:51 O Atlético-PR entra em campo com camisa rubro-negra, calção e meião pretos.

15:46 Os jogadores já encerraram os trabalhos de aquecimento no gramado da Arena da Baixada. Daqui a pouco voltam ao campo para o início do jogo.

15:42 O Atlético-PR vive um bom momento e espera continuar a sequência de vitórias. O Furacão vem de vitórias sobre Flamengo e Criciúma após a parada do Brasileirão devido a Copa do Mundo.

15:39 Com a nova formação, o Fluminense apostará suas fichas nos contra-ataques.

15:34 Os jogadores realizam aquecimento no campo da Arena da Baixada.

15:27 O zagueiro Henrique, que era duvida para o jogo, está confirmado entre os titulares do Fluminense.

15:22 O Fluminense está próximo de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Juninho, do Palmeiras.

15:19 O técnico Doriva elogiou o momento de Douglas Coutinho: "É um garoto muito talentoso, tem feito gols, tem muitas virtudes, tem sido muito esforçado e nos ajudado bastante, principalmente no quesito recomposição. É um jogador interessantíssimo, com um biotipo interessante, com passadas largas e tem ido muito bem."

15:14 FIQUE DE OLHO: O meia Conca decidiu na última rodada na vitória contra o Santos e é o principal jogador do Tricolor.

15:12 FIQUE DE OLHO: O jovem Douglas Coutinho vem se destacando nos últimos jogos do Furacão e marcou cinco gols em três jogos.

15:01 Fluminense e Atlético-PR tem uma rivalidade desde a década de 90. Tudo começou em 1996, ano do primeiro rebaixamento do Tricolor. O grande personagem do início da rivalidade foi o goleiro Ricardo Pinto. Após dez anos nas Laranjeiras, o goleiro foi defender as redes do Furacão. Durante partida realizada no estádio das Laranjeiras, o goleiro foi duramente provocado. O Flu saiu na frente, mas tomou a virada e perdeu por 3 a 2. No fim, o goleiro vibrou com o resultado, e a torcida tricolor invadiu o campo e espancou o goleiro, que foi parar no hospital. Ricardo ficou de fora dos últimos jogos do campeonato daquele ano, mas teve um jogo em que ele fez questão de aparecer. Na última rodada, o Flu necessitava de uma vitória do Atlético-PR sobre o Criciúma. Antes do jogo, Ricardo desfilou e jogou bonés para a torcida, que fez a festa no jogo que é considerado "a derrota mais comemorada da história do Furacão".

14:58 O jogo de hoje tem Éderson e Rafael Sobis, os principais responsáveis por marcar os gols de suas equipes, em jejum. No último confronto, no Brasileirão de 2013, os dois marcaram os gols da partida que terminou empatada por 1 a 1.

14:55 O último confronto entre as equipes foi no dia 11 de setembro de 2013, no estádio Durival Britto, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2013. O Furacão saiu na frente com gol de Éderson, mas o Fluminense buscou o empate em cobrança de falta de Rafael Sobis. O goleiro Diego Cavalieri foi outro destaque da partida, que evitou o triunfo paranaense e manteve o tabu do Tricolor que não perde para o Atlético-PR em Curitiba há 13 anos. Relembre os melhores momentos do jogo:

14:50 O técnico do Fluminense, Cristóvão Borges, comentou sobre o jogo ser com portões fechados. Será a primeira vez que Cristóvão comanda uma equipe em jogo sem torcida: "Será minha primeira vez em um jogo com portões fechados. A torcida é importante para qualquer clube, e a deles incentiva muito, acredito que seja importante. Mas estamos acostumados a jogar com torcedores contra. Então, acho que eles vão sentir mais falta. Se pudermos tirar proveito, ótimo."

14:47 Atlético-PR e Fluminense tinham terminado a 11ª rodada no G-4. Entretanto, a vitória do Santos sobre a Chapecoense, ontem, fez com que as equipes deixassem o grupo dos quatro primeiros. O vencedor do confronto pode terminar a rodada até na vice-liderança.

14:43 Atlético-PR e Fluminense farão jogo de confronto direto. É o jogo do sexto contra o quinto colocado. Ambos têm 19 pontos. Para Cristóvão Borges, técnico do Tricolor, vencer e abrir vantagem diante de um rival direto na tabela é fundamental na competição: "A disputa só aumenta, é um concorrente direto, temos o mesmo número de pontos. Existe a necessidade de distanciar, precisa ser com vitória. O campeonato está muito equilibrado, a diferença de pontos é pequena. Com uma derrota, o time perde muitas posições. Com uma vitória, recupera bem também. Não podemos correr riscos, e para isso precisamos somar ponto todas as rodadas."

14:39 Se o adversário têm uma equipe que joga junto há mais tempo, o Atlético-PR possui um elenco jovem. João Paulo, de 29 anos, é o mais experiente do elenco. O técnico Doriva enalteceu o fato: "Essa filosofia de trabalho é antiga do Atlético-PR, de apostar no jovem, e eu acredito muito nisso. É importante botar o jovem pra jogar, acreditar nele. Eu comecei a jogar muito jovem, e o Telê me botou para jogar, me deu confiança, e eu fui embora. Lógico que você precisa saber o momento certo de aproveitar esses jovens, e a gente tem que fazer esse trabalho de observação, procurando aproveitar os jogadores talentosos que temos no clube. Claro que isso requer tempo, e com certeza vamos sempre observar toda a estrutura que o clube tem com esses jovens", disse o treinador.

14:36 O Fluminense possui uma equipe de longa data. Prova disso é a quantidade de jogos que cada um possui. Entre os titulares, exceto Henrique, que chegou nesta janela, tem poucos jogos. Cícero, que já teve passagem pelas Laranjeiras e retornou nesta temporada, faz companhia ao zagueiro na lista dos que tem menos de 100, entretanto está mais perto da marca. Cavalieri (181) e Fred (197) são os próximos a alcançarem a marca que Carlinhos alcançará logo mais. Acima dos 200, somente Gum e Conca.

Contra o Atlético-PR, Carlinhos completa marca histórica de 200 jogos pelo Flu

14:32 Se Edson terá a chance de estrear no Fluminense, Carlinhos completará 200 jogos pelo clube diante do Furacão. Carlinhos está no Flu desde 2010 e sempre foi o titular da posição. Cobiçado por muitos times europeus e brasileiros, a diretoria tricolor estuda uma renovação com o atleta.

14:27 O Atlético-PR também terá novidade entre os relacionados para a partida. O atacante Dellatorre, que voltou de empréstimo do Queens Park Rangers, da Inglaterra, teve seu nome regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e foi relacionado para o jogo.

14:24 Além de mudar o esquema e a escalação dos titulares - com Valencia no lugar de Walter -, o Fluminense pode ter um estreante. Edson, que foi contratado do São Bernardo em abril, foi relacionado para a partida e vestirá a camisa tricolor pela primeira vez.

14:21 No Fluminense, outro atacante vive uma seca de gols. Walter, que não passa por um bom momento, foi barrado e ficará no banco. Sobis, que também vive jejum, terá a missão de fazer o papel de Fred. Assim como Edérson, no ano passado, Sobis teve papel fundamental no Tricolor. Foi o principal jogador da equipe que escapou do rebaixamento.

14:18 Contra o Fluminense, o atacante Éderson pretende encerrar um jejum de gols. O jogador não balança as redes há oito partidas. A última vez foi na derrota para o líder Cruzeiro, na terceira rodada do campeonato. Artilheiro do Brasileirão do ano passado com 21 gols, este ano o atacante só marcou uma vez em 11 jogos. Entretanto, o técnico Doriva exaltou o jogador: "O Ederson não tem feito gols, mas teve uma participação muito importante no jogo, tanto contra o Flamengo, onde ele municiou o Coutinho no primeiro gol, tanto no jogo contra o Criciúma. Não fez os gols, é verdade, mas participou quando a gente estava sem a bola. Está prestigiado"

14:14 Durante a semana, o camisa 10 do Fluminense, Wagner, declarou que seria vantagem jogar contra o Atlético-PR na Arena da Baixada com portões fechados. Entretanto, a declaração do meia não soou bem nos bastidores do Furacão. O técnico Doriva garante que isso não será vantagem para o Tricolor e que seus jogadores estarão motivados: "A gente sabe que atmosfera ideal para um jogo de futebol é com o campo cheio, a torcida vibrando, mas a gente está orientando [os jogadores]. Ele tem que estar motivado porque o jogo vai ser televisionado, o Brasil inteiro vai estar acompanhando. Não digo vantagem, mas eles [Fluminense] com certeza vão estar mais tranquilos para jogar. Mas nós estaremos prontos para tudo. É um jogo importante, que te coloca numa posição confortável na tabela. Então motivação eles vão ter bastante".

14:11 Pelo lado do Furacão, o técnico Doriva repensou na escalação para o confronto diante do Fluminense. Contra Flamengo e Criciúma, o treinador explicou que a ofensividade da equipe era ideal diante de adversários mais fracos, que a vitória era fundamental. Agora, o treinador quer cautela contra uma equipe mais forte: "A gente tem que pensar. Foi uma formação ousada, a gente estava jogando em casa e tinha que ousar. Quando se joga em casa tem que tomar a iniciativa e tentar comandar, e nada melhor que ser ofensivo. Porém, a gente sabe das virtudes do Fluminense, assim como sabia do Criciúma. Mesmo uma equipe sendo ofensiva, desde que o atleta entenda que a participação dele na parte defensiva é importante, e isso eles têm feito", ressaltou o treinador

Cristóvão muda a equipe, barra Walter e escala Valencia

14:08 A mudança de Cristóvão Borges altera um pouco no estilo de jogo da equipe. Contra o Furacão, o Tricolor terá Valencia e Jean para a marcação no meio de campo; Conca jogará mais centralizado; Cícero, que vinha jogando mais recuado fazendo a função de Diguinho - que está lesionado -, jogará mais solto pelo lado direito, como fazia no Santos. Wagner jogará pela esquerda, enquanto Rafael Sobis terá que jogar mais isolado na área.

14:06 Com um estilo de jogo onde a equipe fica demais com a bola, o Fluminense tem jogado sem aquele volante marcador, somente com volantes que saem pro jogo, e diante disso se expôs muito aos seus adversários. Prova disso é que o time só vence ou perde. Ciente disso, o técnico Cristóvão Borges resolveu mudar e colocou o volante colombiano Valencia entre os titulares. Walter foi sacado da equipe.

14:03 Por sua vez, o Fluminense busca achar um equilíbrio na competição. Desde a chegada do técnico Cristóvão Borges, a equipe só venceu ou perdeu. Em apenas uma oportunidade empatou. No Brasileirão, em 11 jogos foram seis vitórias e quatro derrotas, além de um empate.

14:01 Apesar de jogar em casa, o Furacão ainda não pode receber o apoio de seus torcedores e terá de jogar com os portões fechados. A punição é devido ao conflito entre torcidas no jogo contra o Vasco, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013.

13:57 Contra o Fluminense, o Atlético-PR busca sua terceira vitória seguida após o retorno do campeonato devido a paralisação para a Copa do Mundo. Após a chegada do técnico Doriva, a equipe cresceu de produção e venceu o Flamengo fora de casa e o Criciúma no retorno à Arena da Baixada.

Conca decide, Fluminense vence e retorna ao G-4

13:54 Já o Fluminense vem de vitória sobre o Santos. Em partida realizada no estádio Raulino de Oliveira - já que o Maracanã ainda não estava liberado pela Fifa -, o Tricolor das Laranjeiras venceu os meninos da Vila Belmiro por 1 a 0, gol do argentino Conca.

Na volta à Arena da Baixada, Atlético-PR vence o Criciúma

13:50 Na última rodada, o Furacão venceu o Criciúma por 2 a 0, no reencontro com a Arena da Baixada. Douglas Coutinho foi o destaque do jogo e marcou um dos gols do triunfo; Marcelo completou o placar.

13:48 O mando de campo é do Atlético-PR, que ocupa 6ª posição do Brasileirão, com 19 pontos. Até aqui, foram cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. Visitante, o Fluminense encontra-se em 5º lugar, na frente do Furacão por ter uma vitória a mais. O Tricolor possui a mesma pontuação dos paranaenses, mas tem seis vitórias, um empate e quatro derrotas.

13:45 Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Atlético-PR x Fluminense, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, partida a ser disputada na Arena da Baixada, em Curitiba.