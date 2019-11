Resultado do jogo Atlético-MG x Palmeiras na Copa do Brasil 2014

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Atlético-MG e Palmeiras. Continue ligado no site para acompanhar a crônica e a repercussão da partida.

21:51 O Atlético-MG fez 3 a 0 no placar agregado sobre o Palmeiras e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. O próximo adversário da equipe mineira será o Corinthians.

ACABOU!! O GALO ESTÁ CLASSIFICADO.

45' Carlos sai em velocidade e sofre carrinho duro de Tobio. Zagueiro do Palmeiras leva cartão vermelho direto.

45' Luan sente dores e deixa campo muito aplaudido. Entra: Dodô. Sai: Luan.

43' Alex Silva cai na área e pede pênalti. Juiz não marca nada.

40' Palmeiras continua sem forças em campo.

37' Torcida do Galo começa a cantar "olé".

34' Cartão amarelo para Dátolo. Antes de deixar o campo, jogador é advertido.

34' Alteração no Galo. Entra: Claudinei. Sai: Dátolo.

31' Levir Culpi é expulso de campo.

27' No contra-ataque, Carlos é derrubado na área e pede pênalti.

27' Diogo consegue roubar a bola e zaga atleticana trava.

23' Lúcio sente dores e deixa campo. Entra: Wellington. Sai: Lúcio.

21' DEFENDE VICTOR!!! Henrique consegue finalizar e goleiro atleticano faz a primeira defesa no jogo.

19' Substituição no Palmeiras. Entra:Cristaldo. Sai: Bruno César.

17' Palmeiras não consegue jogar no campo de ataque.

13' Carlos tenta jogada individual e arrisca de fora da área, Fábio defende.

12' A torcida atleticana canta muito alto.

7' Novamente, Bruno César trabalha com Henrique, que finaliza para fora.

6' Bruno César tenta invadir a área e zaga atleticana afasta.

2' Emerson Conceição tenta o cruzamento e Lúcio chega para afastar.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

21:02 Substituição no Palmeiras. Entra: Mazinho. Sai: Allione.

20:47 O Atlético-MG dominou a primeira metade da partida e encaminhou a classificação. O Palmeiras precisa de três gols na segunda etapa para conseguir a classificação.

ACABA O PRIMEIRO TEMPO!

45+1' INACREDITÁVEL!!! Palmeiras tem a grande chance de dimunuir a vantagem com Henrique, mas o atacante perde um gol incrível.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

43' Palmeiras continua com dificuldades para atacar o adversário.

37' DEFENDE FÁBIO!!!! Carlos recebe lançamento de Leandro Donizete e desvia, goleiro faz grande defesa.

35' Botelho deixa o campo às lágrimas. Substituição no Galo. Entra: Emerson Conceição. Sai: Pedro Botelho.

35' Pedro Botelho sente dores e deve deixar o campo.

33' Lenadro Donizete arrisca de fora da área, bola é desviada por Marcelo Oliveira.

28' Time do Palmeiras está completamente perdido em campo e tem muitas dificuldades com a marcação do Atlético.

26' Cartão amarelo para Diogo! Jogador chuta o adversário, jogadores do Galo pedem cartão vermelho.

24' Cartão amarelo para Luan!! O atacante do Galo chega muito forte e é advertido.

23' Henrique recebe bola na entra da área, porém o atacante palmeirense estava impedido.

20' FÁBIO DEFENDE!!! Em contra-ataque de Luan, Carlos bate de fora da área e goleiro palmeirense faz a defesa.

16' Carlos recebe um lindo passe de Dátolo e finaliza, o goleiro Fábio faz a defesa, mas não evita o rebote. Luan aproveitou a chance e fez o segundo gol da partida.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG, É DE LUAN!!

13' Em cobrança de escanteio, Dátolo fez o cruzamento e encontrou Jemerson, que mandou a bola para os fundos das redes, ampliando a vantagem do Atlético-MG no confronto.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!!

10' Pedro Botelho tenta encontrar Carlos na área, mas passe saiu muito forte e acabou saindo pela linha de fundo.

6' Henrique tenta puxar contra-ataque para o Palmeiras e sofreu falta de Jemerson.

3' CHEGOU O PALMEIRAS!! Allione, sozinho na área, gira e bate forte na bola, a finalização levou o perigo.

0' A SAÍDA DE BOLA É DO PALMEIRAS, COMEÇA A PARTIDA EM BELO HORIZONTE!!

19:49 A torcida atleticana comparece em grande número no estádio.

19:34 Palmeiras tambéme está pronto para a partida: Fábio; Weldinho, Lúcio, Tobio e Juninho; Renato, Marcelo Oliveira, Allione e Bruno César; Diogo e Henrique.

19:33 Atlético-MG escalado: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Jemerson e Pedro Botelho; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Dátolo e Luan; Carlos e Jô.

FIQUE DE OLHO: Mouche, atacante do Palmeiras. O jogador argentino foi contratado pelo Ricardo Gareca e mostra ter um grande talento, que pode ajudar o Palmeiras na missão de se classificar para a próxima fase. (Foto: Cesar Greco/Agência Palmeiras)

FIQUE DE OLHO: Carlos, atacante do Atlético-MG. Após se destacar em torneios da categoria de base, o jovem recebeu uma grande chance para mostrar todo seu talento. Na Copa São Paulo e Taça BH, o jogador foi o mais importante para o triunfo do Galo e já chega ao profissional com total confiança da torcida. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

19:00 A partida será realizada no Estádio Independência. A promessa é de casa cheia para o jogo, com todos os ingressos vendidos, a massa alvinegra deverá estar presente em peso para acompanhar o confronto. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

18:58 Carlos também disse sobre o posicionamento para a partida: "Gosto de jogar de centroavante, mas onde me colocar eu posso fazer. Ele (Levir) pediu para jogar alegre, pela esquerda, mas gosto mais de centroavante. Ele pediu para eu jogar pelas pontas e então será tranquilo".

18:57 Uma novidade no Atlético-MG é o jovem Carlos, de apenas 19 anos. O atacante que se destaca nas categorias de base recebeu uma grande chance contra o Palmeiras e diz estar preparado para o embate: "Acho que a responsabilidade é grande, mas se ela confia em mim é porque vê potencial. Eles acompanham meu trabalho, sabem como faço e agora é dar alegria para essa torcida."

18:55 O atacante também acredita que o Galo não terá vida fácil por jogar em casa: "Um exemplo claro tivemos ano passado, contra o Botafogo. Saímos ganhando lá e tomamos a virada. Num vacilo podemos perder a classificação, e quinta é para não errar. A Copa do Brasil é parecida com a Libertadores, jogos truncados, e várias equipes tiveram dificuldades. O Fluminense foi eliminado diante da torcida, no Maracanã, pelo América-RN, o São Paulo perdeu para o Bragantino, o Inter perdeu para o Ceará. Por isso temos que tirar lições, focar na quinta e sair com a classificação." (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

18:55 Luan acredita que pela demissão de Gareca e os desfalques do Atlético-MG, a partida será bastante complicada: "Temos uma vantagem razoável, um gol, mas temos um jogo difícil. Eles trocaram o treinador, o grupo deles vai dar uma motivada maior, e tenho certeza que não vai ser fácil. Além disso, muitos jogadores aqui se machucaram, temos baixas, e o Tardelli está na Seleção. Mesmo assim espero uma vitória no nosso caldeirão, com a força da nossa torcida, mas deixo claro que será difícil contra o Palmeiras."

18:54 Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG, comentou sobre as lesões de Marion e Maicosuel: "O Maicosuel foi a situação mais preocupante, uma lesão grave no adutor da coxa esquerda, uma lesão mais importante e deve demorar um bom tempo de recuperação. Outro caso mais sério foi do Marion, que sofreu uma torção no joelho esquerdo e foi detectada uma lesão de menisco e cartilagem. No primeiro momento, vamos tentar um tratamento conservador para evitar a cirurgia e vamos ver como ele (Marion) responde. Como são casos mais graves não há previsão de retorno, sendo que o Marion ainda corre o risco de uma intervenção cirúrgica."

18:52 O Atlético-MG tem vários desfalques para a partida: Marion e Maicosuel sofreram lesões graves e estão cortados. Marcos Rocha e Guilherme se recuperam de lesão e receberam liberação, mas ainda não têm condicionamento físico. O capitão Réver e os volantes Josué e Pierre também estão fora da partida.

18:51 O Palmeiras terá desfalques importantes para a partida, são eles: o goleiro Fernando Prass, o lateral-direito Wendel, os volantes Bruninho e Wesley, e o meia Valdivia, em recuperação.

18:50 Valetim, técnico interino da equipe, falou sobre a provabilidade de disputa de penaltis: "Sabemos que uma vitória simples leva para pênalti. Temos de ter equilíbrio. Claro que estaremos fora de casa e eles têm a vantagem de um gol, mas precisamos ter tranquilidade e ser ofensivos quando necessário, mas também fortes na marcação", comentou o treinador. (Foto: Cesar Greco/Ag.Palmeiras)

18:49 Dorival comentou sobre a partida contra o Galo em sua coletiva de apresentação: "Amanhã vou lá de cima porque não tive como participar de nada. Não me sinto em condições ainda. Nas duas equipes que assumi eu cheguei num sábado à noite, trabalhei no dia seguinte e não vi um fator muito positivo. Vou deixar nas mãos do Alberto, que fez um belo trabalho e com certeza preparou para que tenhamos amanhã um outro resultado."

18:48 Apesar de já estar apresentado, Dorival não ficará no banco de reservas na partida contra o Atlético-MG. A estreia em campo deve ocorrer no próximo domingo, às 18h30, contra o Atlético-PR.

18:45 Para o lugar de Gareca, a diretoria do Palmeiras contratou Dorival Júnir como substituto.

18:42 A última partida do Palmeiras foi contra o Internacional, a equipe palestrina foi derrotada no Morumbi. Com isso, o técnico Ricardo Gareca não resistiu e foi demitido.

18:40 A equipe mineira agora busca o título inédito da Copa do Brasil, após ter conquistado a Libertadores no último ano.

18:37 O Galo vive um momento de muita irregularidade em 2014. A equipe tenta chegar no G4 do Campeonato Brasileiro, porém oscila muito e perde várias oportunidades de se aproximar.

18:34 O Palmeiras fará sua primeira partida sem Ricardo Gareca no comando, o treinador foi demitido do clube após uma série de resultados ruins.

18:32 A partida definirá o confronto. Nos primeiros 90 minutos, o Atlético-MG venceu por 1 a 0 com gol de Luan e tem vantagem na partida. Qualquer empate garante o Galo na próxima fase.

18:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Atlético-MG e Palmeiras, partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2014, às 20h, na Arena Independência.