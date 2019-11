Federação Catarinense revela tabela do campeonato estadual de 2015

Nesta segunda-feira (10), a Federação Catarinense de Futebol divulgou a tabela para a próxima edição do Campeonato Catarinense. Os destaques da primeira rodada são o duelo de Avaí e Joinville, rivais desta edição da Série B, e o clássico do Vale do Itajaí entre Marcílio Dias e Metropolitano. Figueirense e Avaí se enfrentam apenas na oitava rodada, na Ressacada, no dia 1º de março.

As duas últimas equipes tinham vaga garantida na próxima edição da Série D, mas devido a uma mudança de regulamento, precisam conquistar novamente a chance de disputar a quarta divisão brasileira. O campeonato dará três vagas para a Copa do Brasil, e duas vagas para Série D.

O Marinheiro começará o campeonato em desvantagem: em seus três primeiros jogos como mandante, terá de jogar fora do estádio Dr. Hercílio Luz, devido à agressão ao presidente da federação, Delfim de Pádua Peixoto, no último jogo do Catarinense de 2014. A tendência é que mande estes jogos no estádio Robertão, em Camboriú.

As novidades entre os dez times que disputam a competição são o Internacional de Lages e o Guarani de Palhoça, que subiram de divisão neste ano e ocupam as vagas de Brusque e Juventus de Jaraguá. Na primeira rodada, as duas equipes enfrentam Chapecoense e Criciúma, respectivamente.

Além da tabela, a Federação Catarinense de Futebol também revelou a bola que será usada durante a competição. Ela será produzida pela penalty, que já vinha fornecendo o material para as edições anteriores do estadual. De acordo com os fabricantes, ela será mais leve e precisa.

Confira todos os jogos da primeira fase:

1ª rodada (1º de fevereiro)

- Joinville x Avaí (Arena Joinville)

- Figueirense x Atlético-IB (Orlando Scarpelli)

- Metropolitano x Marcílio Dias (Sesi)

- Chapecoense x Inter de Lages (Arena Condá)

- Criciúma x Guarani de Palhoça (Heriberto Hülse)

2ª rodada (4 de fevereiro)

- Avaí x Criciúma (Ressacada)

- Guarani de Palhoça x Chapecoense (Renato Silveira)

- Inter de Lages x Metropolitano (Vidal Ramos Júnior)

- Marcílio Dias x Figueirense (a definir)

- Atlético-IB x Joinville (estádio da Baixada)

3ª rodada (8 de fevereiro)

- Atlético-IB x Avaí (estádio da Baixada)

- Joinville x Marcílio Dias (Arena Joinville)

- Figueirense x Inter de Lages (Orlando Scarpelli)

- Metropolitano x Guarani de Palhoça (Sesi)

- Chapecoense x Criciúma (Arena Condá)

4ª rodada (11 de fevereiro)

- Avaí x Chapecoense (Ressacada)

- Criciúma x Metropolitano (Heriberto Hülse)

- Guarani x Figueirense (Renato Silveira)

- Inter de Lages x Joinville (Vidal Ramos Júnior)

- Marcílio Dias x Atlético-IB (a definir)

5ª rodada (18 de fevereiro)

- Avaí x Metropolitano (Ressacada)

- Chapecoense x Figueirense (Arena Condá)

- Criciúma x Joinville (Heriberto Hülse)

- Guarani de Palhoça x Atlético-IB (Renato Silveira)

- Inter de Lages x Marcílio Dias (Vidal Ramos Júnior)

6ª rodada (22 de fevereiro)

- Marcílio Dias x Avaí (a definir)

- Atlético-IB x Inter de Lages (estádio da Baixada)

- Joinville x Guarani de Palhoça (Arena Joinville)

- Figueirense x Criciúma (Orlando Scarpelli)

- Metropolitano x Chapecoense (Sesi)

7ª rodada (25 de fevereiro)

- Guarani de Palhoça x Avaí (Renato Silveira)

- Inter de Lages x Criciúma (Vidal Ramos Junior)

- Marcílio Dias x Chapecoense (Dr. Hercílio Luz)

- Atlético-IB x Metropolitano (estádio da Baixada)

- Joinville x Figueirense (Arena Joinville)

8ª rodada (1º de março)

- Avaí x Figueirense (Ressacada)

- Metropolitano x Joinville (Sesi)

- Chapecoense x Atlético-IB (Arena Condá)

- Criciúma x Marcílio Dias (Heriberto Hülse)

- Guarani de Palhoça x Inter de Lages (Renato Silveira)

9ª rodada (4 de março)

- Inter de Lages x Avaí (Vidal Ramos Júnior)

- Marcílio Dias x Guarani de Palhoça (Hercílio Luz)

- Atlético-IB x Criciúma (estádio da Baixada)

- Joinville x Chapecoense (Arena Joinville)

- Figueirense x Metropolitano (Orlando Scarpelli)