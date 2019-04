Mesmo convocado, Valdivia deve ser poupado em amistosos do Chile

Sem jogar desde a última rodada do Brasileirão e retomando o trabalho com bola recentemente, Jorge Valdivia, que está na Áustria com a seleção chilena, deve ficar no banco nas partidas contra Irã e Brasil devido a sua condição física, segundo a assesoria de imprensa da Roja.

A convocação do meia foi justificada, está é a última data Fifa antes da Copa América 2015 e o treinador Jorge Sampaoli queria ver de perto como anda a recuperação do jogador. O Mago tem feito uma rotina diferente dos outros companheiros de seleção, focando na sua recuperação física.

Valdivia se apresentou a seleção juntamente com uma carta enviada pelo médico palmeirense, Rubens Sampaio, contendo todos os treinamentos que o atleta tem sido submetido e os resultados dos mesmos.

As orientações também alertam contra uma sobrecarga física na preparação para os amistosos. Os compromissos da seleção sulamericana são no dia 26 contra o Irã em Sank Pölten e depois no dia 29 contra o Brasil, em Londres.

O Verdão até tentou a liberação do jogador, mas teve seu pedido negado no ínicio da semana passada. O técnico Oswaldo de Oliveira comentou o caso após a vitória contra o São Bernardo, no último domingo (22).

"A trajetória de recuperação, todos os protocolos aplicados até o momento davam conta de que, nesta data, ele não estaria pronto para jogar, principalmente pela seleção chilena. É uma convocação precoce que coloca em risco, inclusive, a integridade física do jogador", afirmou.

Novela na renovação

Mesmo longe dos gramados a quase 4 meses, Valdivia segue sendo prioridade para a diretoria alviverde, que negocia sua renovação com o pai e empresário do atleta, Luis Valdivia. O objetivo de Paulo Nobre porém é abaixar o salário do jogador, aplicando um contrato de produtividade.

A proposta gira em torno de R$ 150 mil, com um bônus de R$ 50 mil por partida que o Mago entrar em campo, além das luvas pela renovação. O chileno já tinha dito que aceitaria reduzir seu salário (aproximadamente R$ 500 mil) se o Palmeiras montasse uma equipe competitiva.

Além do Verdão, o Cruzeiro também tem interesse em contratar o atleta para o segundo semestre. Como o contrato do atleta se encerra em agosto, a Raposa já pode oferecer uma proposta diretamente a Valdivia, que já disse em diversas oportunidades que no Brasil só veste a camisa do Palmeiras.