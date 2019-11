Com gols de Barrios e Alecsandro, Palmeiras goleia São José em jogo-treino

O Palmeiras recebeu nesta tarde de terça-feira (28) a equipe do São José na Academia de Futebol para um jogo-treino. Com facilidade, os reservas do Verdão golearam por 6 a 1. O destaque fica por parte dos gols de Barrios e Alecsandro (duas vezes). Zé Roberto, Cleiton Xavier e Mouche completaram o placar, enquanto o gol da equipe do interior veio em cobrança de pênalti.

Enquanto parte do elenco fazia apenas atividades regenerativas, os reservas foram a campo. A equipe da primeira etapa foi composta por Aranha; João Pedro, Nathan, Leandro Almeida e Zé Roberto; Amaral e Andrei Girotto; Kelvin, Cleiton Xavier e Gabriel Jesus; Barrios.

Depois de falha do goleiro, Zé Roberto abriu o placar em chute rasteiro. Pouco tempo depois, Nathan cometeu pênalti e o São José converteu, 1 a 1. Kelvin, sentindo dores na virilha, deu lugar a Cristaldo, o argentino até teve oportunidade de marcar mas parou no goleiro.

O segundo veio com Cleiton Xavier se aproveitando de bobeira da defesa, invadindo a área e ampliando. Antes do fim da primeira etapa veio o gol de Barrios. Cristaldo arrancou pela esquerda, cruzou e o chileno completou de cabeça em um belo gol.

Para a segunda etapa, Aranha, Gabriel Jesus, Barrios e Cleiton Xavier deram lugar a Jaílson, Mouche, Alecsandro e Fellype Gabriel. Pouco depois do reinício da segunda etapa, o lateral João Pedro também foi substituido após sentir a coxa direita.

O grande destaque da segunda etapa ficou por conta de Alecsandro. Sem jogar há 8 jogos, o camisa 21 marcou duas vezes de cabeça. Mouche, sem atuar há 6 meses fechou o placar, também em cabeçada.

Durante a segunda etapa, Vitor Hugo, Allione e João Paulo, todos fazendo recondicionamento físico, correram em volta do campo.

Disputa pela vaga no ataque deve ser acirrada nos próximos dias

Perto de recuperar 100% de sua forma física, Alecsandro deve ser relacionado para enfrentar o Atlético-PR no próximo domingo (2), as 11h no Allianz Parque. O técnico Marcelo Oliveira agora enfrentará um "problema" para escolher o seu centroavante.

Atual dono da posição, Leandro Pereira tem se destacado nas últimas rodadas e foi o autor de 5 dos últimos 7 gols do Verdão no Brasileirão. Artilheiro do Palmeiras no ano com 12 gols, Cristaldo se tornou uma espécie de talismã para a segunda etapa.

A concorrência forte é de Barrios, uma das principais contratações da janela de meio do ano no Brasil. O novo camisa 10 alviverde é cotado para ganhar a posição, mas o "Banana" (apelido de Leandro) tem dado conta do recado.

Alecsandro, contratado para ser o titular do ataque no fim da era Oswaldo, acabou se lesionando e ficou pra trás na disputa, mas seu desempenho no jogo-treino mostra que o atacante também promete brigar por um lugar no onze inicial palmeirense.