Grêmio pretende manter Marcelo Grohe por mais cinco anos e sinaliza projeto a longo prazo

Usando os exemplos de Rogério Ceni no São Paulo e Marcos no Palmeiras, a diretoria gremista pretende renovar o vínculo do goleiro Marcelo Grohe por mais cinco temporadas. O camisa um tricolor está no clube desde 2002, e demorou para ter sua chance na equipe titular.

Atualmente, Grohe é um dos ídolos da torcida gaúcha e um líder do time dentro de campo. Convocado para a Seleção Brasileira, Marcelo vive um de seus melhores momentos na carreira. Além de fazer parte da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro de 2014.

Com um projeto de ''eternizar'' o ídolo gremista e renovar seu contrato, que acaba em 2016, o diretor de futebol do Grêmio, Rui Costa falou sobre o planejamento tricolor que é inspirado em grandes goleiros como Rogério Ceni e Marcos:

"O projeto nosso já foi apresentado, o que ele pensa também está colocado. Existe uma coisa muito maior que meramente a relação contratual, um projeto de respeito como ídolo, de que está aqui desde os 13 anos. Temos o que conversar, mas vejo muito próximo. É um projeto de eternização dele no Grêmio, importante um jogador que pode jogar a vida toda em um clube. Isso não é comum, temos o Rogério Ceni. É um projeto bacana, envolve valores, contratos, é goleiro de Seleção e ídolo. Diria que estamos próximos. Vamos ver se conseguimos iniciar 2016 com o jogador tranquilo ", explicou o dirigente gremista em entrevista para o site Globo Esporte.

O goleiro que é o jogador que está a mais tempo no clube dentre os atletas do clube atual, não foi convocado para a última lista de Dunga para as Eliminatórias por estar lesionado. Com isso, o camisa um tricolor teve tempo para iniciar as conversas e chegar a um acordo. Grohe garantiu seu desejo de permanecer no Sul do Brasil:

"Iniciamos as conversas, meu desejo é de permanecer aqui. Acredito que seja o desejo do Grêmio, é uma vontade que tenho. Tomara que dê tudo certo, que eu possa ficar mais alguns anos aqui, para mim seria muito legal. Vamos ver nos próximos dias, mas o foco está nesta reta final, vai se encaminhar na hora certa. Tenho mais um ano, é uma situação que vamos trabalhar com calma", disse o gremista.

Além de seu goleiro, os dirigentes gremistas terão o ardo trabalho de renovar os vínculos de grandes jogadores na temporada, tais como: Maicon, Erazo, Douglas e Galhardo