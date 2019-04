Náutico se aproxima de renovação com jovem volante Niel e inicia reformulação no elenco para 2016

A temporada de 2015 foi e terminou de maneira melancólica para o Náutico. Eliminações precoces na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, a pior campanha na 2ª fase do Campeonato Pernambucano e a não conquista do acesso à elite foram fatores que frustraram bastante os torcedores alvirrubros.

Às vésperas das eleições presidenciais no clube, os membros da atual diretoria tentam segurar o maior número de atletas para o próximo ano. O primeiro a confirmar a permanência no Timbu em 2016 foi o lateral-esquerdo Gastón Filgueira, que assinou vínculo por mais um ano.

A bola da vez é o volante Niel, formado nas categorias de base e que fez a estreia como profissional contra o Brasília, ainda em abril deste ano. A intenção da equipe em seguir com o jovem é por mais dois anos, conforme detalhou o diretor de futebol Paulo Henrique Guerra, responsável também por tratar das renovações do goleiro Júlio César, do meia Dakson e do atacante Renato.

"Falamos como o empresário dele e ele pediu uma cláusula de progressão ao final do primeiro ano do contrato, a depender da produtividade do Niel, como o número de partidas em que ele for utilizado, por exemplo. Achamos justo e, nessa semana, o empresário dele estará se reunindo conosco para assinar o contrato, mas está tudo certo", garantiu o dirigente.

Paulo Henrique também explicou como foi feita a divisão do trabalho dos diretores para lidar com os jogadores. Com Diógenes Braga, está a missão de negociar com Bérgson, Jackson Caucaia e Rafael Pereira, enquanto o vice de futebol do escrete da Rosa e Silva, José Barbosa, ficará em negociação com Diego, Jefferson Renan, Rodolpho e Caio Matias.

"Dividimos mais ou menos dessa maneira. Estamos conversando com os membros das duas chapas e decidimos que, nesta segunda-feira (30), mas vamos cair em campo em busca dessas renovações. Esperamos anunciar novidades no decorrer da semana", completou, pontuando a situação de algumas das peças.

"Alguns casos já estão praticamente acertados, como o de Rodolpho. Já o Renato, como a conversa é direta com ele, também não deve ter problemas. O empresário de Júlio César está na Itália, mas já adiantou que o ele quer ficar conosco. Essa semana voltaremos a ter contato e espero definir essa situação. A situação do Dakson é a mesma, pois nessa semana o empresário dele deve vir ao Recife", ressaltou Guerra.

Até o momento, somente os experientes zagueiros Fabiano Eller, Ronaldo Alves e a promessa Flávio, o lateral-direito Guilherme, os volantes Gil Mineiro e João Ananias, lesionado, o meia Hiltinho e o atacante Daniel Morais estão com com vínculo acertado para 2016. Caberá ao novo presidente, a ser eleito no dia 13 de dezembro, dar sequência ou renovar o plantel.