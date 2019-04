São Bernardo vence Red Bull em jogo movimentado e ainda luta por vaga nas quartas do Paulista

Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Paulista, realizada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo/SP.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Paulista, realizada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo/SP.

Nesse domingo (03) o estádio Primeiro de Maio foi palco de duelo da 14ª rodada do Campeonato Paulista entre o São Bernardo e o Red Bull Brasil. Em jogo de fortes emoções e muitos gols, o time da casa venceu por 3 a 2 com gols de Jean Carlos (duas vezes) e Walterson, com Igor Sartori e Roger.

Com a vitória, o São Bernardo chegou aos 20 pontos e está ocupando temporiamente o segundo lugar no grupo B, já o Red Bull estacionou nos 22 pontos e ocupa também o segundo lugar na chave D, mas já garantiu classificação À próxima fase com antecedência.

Na próxima rodada, o São Bernado visita o Água Santa no próximo domingo (10) às 16h no estádio Distrital de Inamar. O Red Bull Brasil recebe o Ituano no Moisés Lucarelli no mesmo dia e horário.

Jogo começa franco e com boas oportunidades pra ambos os lados

Aos quatro minutos, o São Bernardo teve a primeira oportunidade com Cañete cruzando no meio da defesa, que afastou o perigo e a pelota sobrou para Walterson que finalizou forte para boa intervenção de Saulo. Três minutos depois, o time visitante conseguiu roubada de bola no campo de defesa e Rafael Costa lançou Igor Sartori que ganhou na corrida da zaga e bateu cruzado para abrir o placar.

O time da casa só respondeu aos 24 minutos com Magal cruzando da esquerda e Walterson desviando para boa defesa de Saulo. Aos 27, Roger recebeu em profundidade e driblou o goleiro Daniel mas perdeu o ângulo e finalizou pra fora. Com 34 minutos, Walterson foi derrubado por Willian Rocha dentro da área e o pênalti foi assinalado. Na cobrança, Jean Carlos deslocou bem Saulo para igualar o placar.

O fim da primeira etapa foi sem muitas chances para ambas as equipes que apenas procuraram se precaver e se estudar nos minutos finais. O placar não foi alterado e o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.

Jogo segue movimentado na segunda etapa

Aos dois minutos foi a Walterson finalizou cruzado e a bola passou raspando a trave defendida por Saulo. Um minuto depois, Henan foi derrubado por Everton Silva em nova penalidade. Mais uma vez, Jean Carlos bateu no mesmo canto da primeira batida e Saulo defendeu. No rebote, ele estava lá para conferir com o gol vazio e virar o jogo.

Aos 18 minutos, Jean Carlos bateu firme em cobrança de falta e a bola foi na junção do travessão, por muito pouco não marcou o terceiro dele na peleja. Aos 23 minutos, em nova falta dentro da grande área, dessa vez para o time do Red Bull. Breno Lopes foi derrubado por Daniel. Na cobrança, Roger cobrou bem para empatar o confronto.

Mas nem deu tempo pra comemorar. Aos 25, Henan recebeu em profundidade e se adiantando a Saulo cruzou pro meio aonde estava Walterson que tocou pro gol vazio. Daí em diante, o ritmo de jogo diminuiu muito até pelo forte calor em campo e também pelos visitantes que não tinham necessidade pelo resultado. Com isso, o time da casa segurou a vantagem e conseguiu concretizar o importante triunfo por 3 a 2.