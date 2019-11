Santa Cruz x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2016 (1-2)

Um grande abraço, e até mais!

Termina aqui mais uma transmissão da VAVEL Brasil, para mais notícias do Brasileirão e do mundo dos esportes acesse o nosso portal.

Na tentativa de voltar a vencer, o Santa Cruz volta a campo na próxima segunda-feira (15) às 21h, diante do Vitória, em Salvador. Na estreia do Brasileirão há três meses atrás, o Santinha goleou os baianos por 4 a 1, com show de Grafite, que está há cinco partidas sem marcar.

O Tricolor agora retorna a campo no próximo domingo (14) às 16h15, quando recebe no Dia dos Pais o Botafogo, no Estádio do Morumbi. No primeiro turno, vitória são-paulina no Rio de Janeiro pelo placar mínimo, tento anotado pelo hoje lesionado, Lucas Fernandes.

Há quatro partidas sem vencer, o Santa segue na 18ª colocação com apenas 18 pontos ganhos. Dois pontos separam a equipe de Recife do Figueirense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Os três pontos do São Paulo fazem o clube do Morumbi alcançar nesta última rodada do primeiro turno a nona colocação do Brasileiro com 29 pontos ganhos. Agora, sete pontos separam o Tricolor do G-4, e dez o separam do Palmeiras, líder da competição.

Chávez e Denis brilham, São Paulo suporta pressão do Santa Cruz e conquista vitória após quatro partidas sem vencer. Já o Santa Cruz, segue em má fase e permance na zona de rebaixamento do Brasileirão.

94' TERMINA O JOGO NO ARRUDA!!!!

94' QUASE UMA PINTURA, João Paulo sai mal, Wesley limpa dois marcadores, sai de Tiago Cardoso mas não evita a saída pela linha de fundo.

93' Pressão do Santa Cruz diminui nestes minutos finais de partida.

90' MAIS QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NO ARRUDA

88' Dividida forte de Derley e Buffarini. Árbitro havia assinalado falta para o São Paulo, mas com a ajuda do auxiliar marcou infração do atleta são-paulino.

86' João Paulo cobra mal a falta, que bate no rosto de Maicon. Jogo paralisado.

85' O Estádio do Arruda está incendiado. Pressão do Santa em Recife em busca do empate.

84' Bruno Morais encontra Keno na entrada da área, o atacante bate bonito de perna esquerda, sem chances para Denis.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ

82' Contestado no início do ano, Denis segue realizando boas partidas nos últimos jogos e se afirma com uma defesa fantástica diante de Grafite.

81' DENIS ESPETACULAR, Grafite bate forte no canto direito e Denis não deixa o Santa diminuir a vantagem adversária.

80' Luíz Araújo faz pênalti em cima de Keno.

80' PENALIDADE MÁXIMA PARA O SANTA

79' SUBTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ, Sai Danilo Pires e entra Bruno Morais.

77' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Wesley entra na vaga de Thiago Mendes. Última alteração do lado são-paulino.

76' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ, Renatinho entra; sai Léo Moura.

75' MAIS UMA VEZ TIAGO CARDOSO, Luíz Araújo faz boa jogada pela esquerda e cruza forte, Tiago Cardoso afasta e a bola sobra para Mena, o chileno bateu bonito na bola para mais uma defesa fantástica do arqueiro do Santa.

Veja o segundo gol da partida, mais um do argentino Andrés Chávez.

72' SUBSTIUITÇÃO NO SÃO PAULO, Herói da partida, Andrés Chávez sai para a entrada de Gilberto, que retorna após lesão no tornozelo.

69' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Cueva sai aplaudido pela torcida são-paulina no Arruda. Entra o garoto Luíz Araújo.

68' TIAGO CARDOSO DE NOVO, Andrés Chávez briga pleo alto e dá lindo passe para Cueva, o peruano arranca em velocidade, finaliza rasteiro e Tiago Cardoso evita o terceiro tento são-paulino.

65' Em um contra-ataque simplesmente sensacional. Kelvin lança Cueva pela esquerda, Chávez que estava impedido num primeiro momento acompanha o avanço do peruano, que cruza na medida para o "Comandante" marcar o segundo dele na partida. 3 gols em 3 partidas, este é Andrés Chávez no São Paulo!

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!!

62' Derley arrisca de fora da área, a bola desvia e sai para escanteio. Segue pressionando o Santa.

60' Novamente Keno aproveita a sobra após cobrança de escanteio, finaliza de perna direita mas em cima de Danilo Pires.

58' Keno avança bem pela esquerda, tenta o cruzamento para Grafite mas Denis se antecipa. Pressão total do Santa Cruz.

56' QUASE, Keno lança Grafite na área, de costas o atacante dá uma passe fantástico para Derley que chega finalizando com muito perigo. Santa melhor nesta segunda etapa.

55' João Paulo bate mal na bola e desperdiça ótima oportunidade.

54' FALTA PERIGOSA, Grafite recebe na entrada na meia lua, faz a proteção com o corpo e é parado com falta de Maicon. Ótima oportunidade na bola parada para o Santa Cruz.

52' Grafite recebe boa bola pela direita, tenta o passe para Keno mas João Schmidt se antecipta perfeitamente no lance.

50' Chávez dá lindo lançamento, para Thiago Mendes, o meia avança mas acaba se atrapalhando, prejudicando um bom ataque são-paulino.

49' CARTÃO AMARELO PARA O SÃO PAULO, Mena para o avanço de João Paulo com falta. Segundo cartão do jogo, e o segundo para os visitantes.

47' Danny Morais erra na saída de bola pela esquerda, Hudson domina e arrisca de fora da área, sem muita direção.

45' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ, Arthur entra na vaga de Jadson.

45' ROLA A BOLA PARA A ETAPA FINAL NO ARRUDA

Equipes em campo para a retomada da partida em Recife.

Com a dura tarefa de "substituir" Calleri no São Paulo, Andrés Chávez marcou em Recife o seu segundo tento com a camisa do São Paulo em três partidas disputadas.

Confira o único gol desta primeira etapa, anotado por Andrés Chávez.

Após um início de jogo amarrado, sem muitas oportunidade, o São Paulo cria as princiapis oportunidades à partir dos 20 minutos e vai para o intervalo vencendo pelo placar mínimo. Santa sai vaiado por sua torcida. Nesta primeira etapa, o Tricolor Pernambucano não finalizou ao gol em nenhuma oportunidade.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO ARRUDA

45' João Schmidt tenta o passe em profundidade para Cueva mas Tiago Cardoso sai bem.

44' Segue errando os passes no setor ofensivo o Santa Cruz. Torcida segue impaciente com a equipe.

42' Grafite puxa o contra-ataque, tenta o passe para Keno mas Lyanco faz o corte.

40' Novamente o argentino Chávez recebe pela esquerda, mas Tiago Cardoso sai na hora certa para fazer a defesa.

38' Cueva estica a bola para Mena na esquerda, o chileno cruza na medida e Chávez marca de cabeça o seu segunda gol com o manto são-paulino.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOOOOOOO!

36' Kelvin entra na área e se choca com Tiago Cardoso. O atacante pede pênalti mas o árbitro manda seguir.

31' E AGORA?, Tiago Cardoso tenta a reposição rápida mas tromba em Lyanco. A bola sobra para Chávez que faz o gol com o jogo paralisado com falta em cima do goleiro do Santa.

29' Pela direita, Kelvin aplica lindo chapéu em Jadson que faz falta no atacante são-paulino. Boa oportunidade na bola parada.

28' João Schmidt dá belo passe em profundidade para Cueva, o peruano lança Chávez que por pouco não consegue desviar para o gol.

26' PERDEU, Léo Moura erra o recuo de bola para Tiago Cardoso, Chávez aproveita a oportunidade, sai de frente para o gol mas isola mais uma boa chance do Tricolor Paulista no jogo.

24' Cueva dá belo passe para Thiago Mendes, desta vez o meia finaliza mas Neris manda para escanteio.

22' TIAGO CARDOSO, Hudson tabela com Chávez e finaliza no centro do gol, obrigando Tiago a realizar a primeira grande defesa do jogo.

20' Após cobrança de escanteio a bola sobra com Lyanco de frente para o gol, o zagueiro tenta a finalização mas é travado. Enquanto os são-paulinos pediam pênalti Chávez foi quem teve a oportunidade mas também foi travado na hora do chute.

19' Kelvin desta vez avança pela direita, leva para dentro da área mas Tiago Costa afasta para escanteio.

18' Novamente pelo setor esquerdo, Cueva arrisca de perna direita mas sem levar muito perigo à meta de Tiago Cardoso.

17' Cueva deixa Mena em ótimas condições, o chileno cruza e a defesa afasta, em mais uma boa cegada pela esquerda.

15' Thiago Mendes faz linda jogada individual pela esquerda, de frente para Tiago Cardoso o meia tenta o toque para Chávez e desperdiça a melhor chance do jogo

12' Buffarini tenta trabalhar a bola pela direita mas é travado por Tiago Costa em duas oportunidades.

9' CARTÃO AMARELO PARA O SÃO PAULO, João Schmidt recebe o primeiro cartão da partida antes dos dez minutos.

8' Mena vai sendo bem acionado neste início de jogo.

5' Jogo disputado pelo setor de meio-campo.

3' Maicon e Denis falham pelo alto e por pouco o Santa não aproveita o erro são-paulino para inaugurar o macador.

1' Após primeira falta do jogo de Hudson, Lyanco para Grafite após tabela com Keno na entrada da área. Primeira grande oportunidade para o Santa.

0' COMEÇA O JOGO EM RECIFE

Vai rolar a bola para a última rodada deste primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Santa Cruz e São Paulo já estão perfilados para o hino nacional brasileiro.

Equipes já realizam o aquecimento no gramado do Arruda, que recebe um bom número de torcedores nesta tarde de domingo.

O Santa Cruz também já está escalado para o duelo de logo mais: Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny M, Tiago C ; Derley, Jadson, D. Pires, João Paulo; Keno, Grafite.

O interino André Jardine ainda terá como opções no banco de reservas: Léo, Bruno, Lucão, Wesley, Gilberto, Auro, Matheus Reis, Luíz Araújo, Pedro.

Mesmo com o retorno de suspensão de Bruno, Buffarini ganha a vaga de titular após estrear contra o Galo na última quinta-feira (4); sem Lugano, Lyanco será o companheiro de Maicon na zaga; na vaga de Michel Bastos, João Schmidt entra para formar o setor de meio campo com Thiago Mendes e Hudson. Atuando como armador nas últimas partidas, Cueva irá para a ponta esquerda.

Tricolor confirmado para a partida diante do Santa: Denis, Buffarini, Lyanco, Maicon, Mena; Thiago Mendes, Hudson, João Schmidt; Cueva, Chávez, Kelvin.

As equipes já estão no Arruda. Daqui há exatos 60 minutos a bola rola aqui em Recife.

ACOMPANHE À PARTIR DA AGORA A NOSSA TRANSMISSÃO AO VIVO DO DUELO DE LOGO MAIS ENTRE SANTA CRUZ X SÃO PAULO

O duelo Santa Cruz x São Paulo deste domingo (7) será realizado no Arruda. Com capacidade para mais de 60 mil torcedores, nove confrontos foram realizados entre Santa e São Paulo neste templo, ainda com retrospecto favorável aos visitantes: são cinco vitórias são-paulinas, duas do Santa Cruz e dois empates.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x São Paulo, CUEVA: Maestro da Seleção Peruana que foi longe nas duas últimas edições da Copa América. Christian Cueva chegou ao São Paulo no mês passado sem poder ajudar na disputa das semifinais da Libertadores. Pelo Brasileirão, Cueva fez boas partidas, chegando a marcar no clássico diante do Corinthians na casa do rival. Na última rodada, o peruano marcou em duas oportunidades e salvou o Tricolor diante da Chapecoense em um Morumbi completamente lotado. No Arruda, Cueva pode ser peça fundamental para ajudar a equipe a retomar o caminho das vitóras.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x São Paulo, GRAFITE: Pela primeira vez após mais de dez anos o atacante irá reencontrar o São Paulo. Peça fundamental da campanha do tricampeonato da Libertadores, Grafite viveu altos e baixos neste Brasileirão, e diante da equipe onde foi vencedor, pode retomar o caminho dos gols para ajudar o Santa a sair da zona de rebaixamento.

No histórico geral, Santa Cruz e São Paulo já enfrentaram em 20 oportunidades. com um amplo favoritismo para o lado são-paulino: são 15 vitórias do Soberano, duas do Santa e apenas 3 empates.

Pelo Brasileirão, as lembranças também são positivas para o lado paulistano. Os duelos ocorreram durante a campanha do título brasileiro de 2006, que daira início ao tri-hexa consecutivo. No Morumbi, goleada por 4 a 0, em Recife, Rogério Ceni e Thiago Ribeiro marcaram em outra vitória, desta vez por 3 a 1.

Os últimos confrontos entre as equipes ocorreram em 2011, durante a segunda fase da Copa do Brasil. Após vitória pernambucana em Recife com gol contra de Rodrigo Souto, Rhodolfo e Ilsinho garantiram a classificação complicada do Tricolor na Arena Barueri.

Com resultados ruins nas últimas rodadas, mesmo que o Tricolor vença o Santinha, o máximo que o clube irá avançar será duas posições; Na 11ª posição com 23 pontos, os comandados do interino André Jardine estão há 9 pontos do sonhado G-4.

O Santa Cruz ocupa atualmente a 17ª colocação com 18 pontos ganhos. Visando sair do Z-4. a equipe torce por tropeços de Figueirense e Botafogo nesta rodada. Ambos possuem 20 pontos ganhos.

Sem dar muita importância ao torneio nacional por estar disputando a Libertadores na troca de semestre, o Tricolor segue com dificuldades pós-eliminação no torneio continental. Sem PH Ganso e Calleri, o Soberano vive momento complicados para retomar o caminho das vitórias, primeiramente, buscando retornar ao grupo dos quatro primeiros colocados.

O início da equipe de Pernambuco foi simplesmente sensacional. Tomando as primeiras colocações do Brasileirão com Grafite entre os destaques do time, o Santinha chegou a ser comparado com o "Leicester Brasileiro". Com o passar das rodadas, o clube perdeu força e acabou chegando a zona de rebaixamento.

Em sua primeira partida sem Edgardo Bauza, o São Paulo busca retomar o caminho das vitórias, visando uma vaga no G-4 para retornar a Libertadores da América.

Após um empate diante do Grêmio em Porto Alegre, o Santa tem sua grande chance para sair da zona de rebaixamento. Contra um São Paulo oscilante, os comandados de Milton Mendes tentam a vitória e torcem por tropeços de Botafogo e Figueirense para sair do Z-4.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Santa Cruz x São Paulo no Brasileirão 2016! Fique conosco!