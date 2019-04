Após saída de Givanildo Oliveira, Náutico age rápido e anuncia Dado Cavalcanti como novo técnico

Após a saída de Givanildo Oliveira, a direção do Náutico agiu rápido e anunciou oficialmente o técnico Dado Cavalcanti como o novo treinador para a temporada de 2017. Em 2014, o técnico pernambucano comandou a equipe no Campeonato Brasileiro da Série B por 23 rodadas. Foram nove vitórias, cinco empates e nove derrotas e, ao final da competição, o time ficou na 13ª colocação, com 50 pontos. Dado deve chegar ao Recife na próxima segunda-feira e assinar o acordo de forma oficial. Esta é a segunda passagem do técnico pelo alvirrubro de Rosa e Silva.

Segundo Toninho Monteiro, vice-presidente de futebol do clube, o fato de Dado já ter trabalhado no clube em outra oportunidade facilitou o acordo e a montagem para o planejamento do próximo ano. “Ele já conhece o Náutico, a sua estrutura e isso facilitou as coisas”, resumiu o dirigente. Lembrando que o elenco do Náutico deve sofrer uma reformulação grande, por conta do termino de contrato de vários jogadores do time principal e pela atual situação financeira que o clube está vivendo.

Em 2014, na sua primeira passagem pelo timbu, Dado teve um aproveitamento de 46,3% na Série B. Outro número interessante é que em 128 jogos disputados pelo técnico na Série B (Paysandu, Paraná, Ponte Preta e Náutico), o treinador acumula 50 vitórias, 33 empates e 45 derrotas, obtendo um aproveitamento de 47,65%. Em 2016, Dado estava no Paysandu e terminou a competição na 14ª colocação, com 49 pontos.

Ficha técnica de Dado Cavalcanti:



Clubes por onde passou: Ulbra-RO (2006–2008), Brazsat (2008), Santa Cruz (2009/2010), América-RN (2010/2011), Central (2011), Icasa (2011), Ypiranga (2012), Luverdense (2012), Mogi Mirim (2013), Paraná Clube (2013), Coritiba (2014), Ponte Preta (2014), Náutico (2014), Ceará (2015) e Paysandu (2015/2016).

Prêmio individuais:

Melhor técnico do Campeonato Pernambucano: 2010

Melhor técnico do Campeonato Paulista: 2013

Melhor técnico do Campeonato Paraense: 2016

Títulos como treinador:

Ulbra: Campeonato Rondoniense de 2006 e 2007

Brazsat: Terceira Divisão do Campeonato Brasiliense de Futebol da 2008

Santa Cruz: Copa Pernambuco de 2009

Luverdense: Campeonato Mato-grossense de 2012

Paysandu: Campeonato Paraense 2016 e Copa Verde: 2016