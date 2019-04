Mano sinaliza mudanças para enfrentar o Tombense, mas garante "força máxima"

Após se classificar para a quarta fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro pensa agora no Campeonato Mineiro. No domingo (19), a equipe celeste enfrenta o Tombense, às 16h, no Mineirão, pela 8ª rodada da competição. O técnico da Raposa, Mano Menezes, comandou uma atividade, na manhã desta sexta (17), na Toca da Raposa II, mas não adiantou os titulares para o fim de semana.

Apesar de manter o mistério, Mano sinalizou um Cruzeiro com, pelo menos, duas mudanças. O rodízio implantado pelo treinador tem servido para evitar o desgaste físico nos atletas, em função do calendário apertado. Contra o Murici, pela Copa do Brasil, o volante Henrique e o zagueiro Manoel ficaram de fora e devem voltar ao time titular no domingo.

“Certamente teremos dois jogadores poupados, dentro dessa mesma linha, para colocar outros para jogar também. Todos estão em bom ritmo e não tem necessidade de submeter os jogadores a um desgastante que pode prejudicar individualmente e coletivamente também”, declarou Mano.

Apesar de poupar dois jogadores, o técnico da Raposa garantiu força máxima diante do Tombense. Isso porque, além de estar na cola do líder Atlético-MG, que possui 21 pontos, o Cruzeiro também almeja a classificação antecipada para às semifinais do Campeonato Mineiro. Atualmente, o clube celeste soma 19 pontos na tabela de classificação.

"Sim, sempre força máxima. A gente precisa alcançar nossa classificação no Mineiro. Estamos próximo, em termos de pontuação. É um jogo na nossa casa, temos que aproveitar, com força total, para conquistarmos a vitória", disse o treinador.

Na atividade desta sexta, Mano orientou um trabalho com três times. Dois se enfrentavam, enquanto o terceiro esperava fora de campo. Cada jogador podia dar apenas dois toques na bola. A atividade cobrava dinamismo e diminuição dos espaços. Após o treino, os jogadores que não foram titulares contra o Murici permaneceram em campo, enquanto os titulares fizeram trabalhos na academia do CT celeste.

O mistério quanto ao time titular vai durar até minutos antes da partida, quando Mano divulgará a escalação. A Raposa finalizará os preparativos para o duelo neste sábado (18) no período da manhã. Após a atividade, o clube celeste irá divulgar a lista de atletas relacionados.