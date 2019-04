Entre desfalques e retornos, Cruzeiro se reapresenta e inicia preparativos para clássico

O Cruzeiro voltou aos trabalhos, na tarde desta terça-feira (28), após empatar em 2 a 2 com o Uberlândia, no Parque do Sabiá, pelo Campeonato Mineiro. A Raposa, no entanto, não teve tempo de lamentar o resultado com "sabor de derrota". No sábado (1º), a equipe celeste encara o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Estadual.

Como de praxe, os titulares que entraram em campo contra o Uberlândia fizeram trabalhos regenerativos na academia da Toca da Raposa II. Em campo, apenas os reservas. As novidades da tarde ficaram por conta dos volantes Nonoca e Lucas Romero. O primeiro se recuperou de uma fadiga muscular, enquanto o segundo está curado de uma infecção dentária.

Por outro lado, o também volante Ariel Cabral passou a tarde fazendo exames. O jogador, substituído durante o duelo desta segunda após sofrer uma pancada no joelho esquerdo, foi submetido a uma ressonância magnética, que não constatou lesão significativa. Apesar do susto, o camisa 5 ainda sente dores e é dúvida para o clássico de sábado.

“O Ariel fez um exame de ressonância magnética no joelho esquerdo que não mostrou nenhuma lesão significativa. Agora, ficamos na dependência exclusiva do atleta ter uma melhora e uma evolução no quadro de dor para retornar às atividades. Aguardamos uma evolução dele nos próximos dias até que ele fique livre do incômodo e da dor para ser possível esse retorno”, declarou o Dr. Sérgio Freire Júnior ao site oficial do Cruzeiro.

Ariel Cabral é dúvida para o clássico de sábado (Foto: Washington Alves/Light Press)

Caso não se recupere em até três dias, Ariel Cabral poderá ser substituído por Lucas Silva, que chegou a entrar em campo contra o Uberlândia. Sem poder contar com Henrique, que deverá ficar, no mínimo, mais um mês longe dos gramados, o técnico Mano Menezes deve manter Hudson na titularidade.

Com 21 pontos e na vice-colocação do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não tem mais chances de alcançar o Atlético-MG, que está na ponta da tabela com 27 pontos, uma vez que o time alvinegro venceu todas as partidas do Estadual. A Raposa não terá atividades nesta quarta-feira (29). Assim, a equipe de Mano Menezes voltará aos trabalhos apenas na manhã de quinta (30).