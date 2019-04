Hudson espera jogo difícil diante do Nacional-PAR pela Sul-Americana

O Cruzeiro encerrou as atividades que antecedem a partida decisiva pela primeira fase da Copa Sul-Americana 2017, nessa terça-feira (9). Na noite desta quarta-feira (10), a equipe entra em campo diante do Nacional-PAR, às 19h15, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, capital do Paraguai. Um dos destaques da equipe, Hudson comentou sobre a dificuldade que espera, mesmo jogando em vantagem no placar.

"Temos um jogo dificílimo no Paraguai, onde estamos com um pouco de vantagem e precisamos jogar com inteligência. Não adianta colocar a vantagem embaixo do braço e querer somente se defender porque assim fica muito mais difícil de trazer a classificação. Vamos procurar jogar, procura vencer a partida assim como fizemos no Mineirão", disse o volante celeste.

Essa vantagem celeste foi construída no jogo de ida do confronto, realizado no Mineirão, no dia 4 de abril. A Raposa venceu os paraguaios, por 2 a 1, de virada, com gols de Thiago Neves e Ramón Ábila. A partida foi visivelmente mais pegada para o Cruzeiro, um pouco diferente dos jogos diante das equipes brasileiras que havia enfrentado nesta temporada. Essa postura foi abordada pelo volante celeste, que espera a mesma dificuldade, em Assunção.

"Os times sul-americanos são acostumados a outro tipo de jogo, uma proposta mais forte, de trombar, de usar o corpo, com a própria força física. Temos um time experiente, acostumado com esse tipo de situação, já sabemos que será um jogo diferente, então precisamos de uma cabeça diferente, com uma postura diferente para que não tenha dificuldade de se classificar", finalizou.

A equipe celeste volta a campo depois de perder a decisão do estadual para o Atlético-MG, por 2 a 1, no último domingo (7). Hudson foi um dos titulares no meio-campo cruzeirense, que não foi capaz de parar o Galo, no Horto. Uma classificação na Copa Sul-Americana pode confirmar o bom momento vivido pela Raposa neste início de temporada, mesmo com o vice do Campeonato Mineiro.