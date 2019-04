Motivado após Pernambucano, Sport ganha retorno de titulares para enfrentar Atlético-PR

Após a conquista do 41º título pernambucano, o Sport volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série A. Após comemorar brevemente o estadual no Sertão e na Ilha, o time voltou a treinar durante essa sexta-feira (30). No Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, os atletas que entraram em campo na última quarta-feira (28) como titulares diante do Salgueiro apenas realizaram movimentações com o objetivo de se regenerarem fisicamente. O treino com bola foi destinado apenas aos reservas.

Apesar da pouca movimentação em campo, o time tem muitas novidades para o duelo contra o Atlético-PR. Apesar de publicamente não ter definido a escalação para o duelo deste fim de semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve priorizar o retorno dos atletas considerados principais e titulares absolutos que estão disponíveis. O atacante Osvaldo, o lateral-direito Sander e o volante Patrick adquiriram essa condição, mas não puderam jogar em Salgueiro. Por isso, tiveram a semana cheia para melhorar o condicionamento físico. Na defesa, a maior dúvida. Oswaldo Henríquez pode entrar no lugar do experiente Durval. Com isso, além do defensor, Reinaldo Lenis, Raul Prata e Rodrigo devem voltar ao banco de reservas.

Foto: Williams Aguiar|Sport Recife

Ficam de fora dois jogadores do elenco por problemas físico. O volante Anselmo continua sem condições de jogo, assim como o meia Thomás. Ausente das duas últimas partidas do time rubro-negro na Série A, contra Atlético-MG e Santos, o jogador também não entrou em campo na quarta-feira (28) por ter disputado o Pernambucano pelo Santa Cruz. Ainda assim, Thomás está em período de transição e não há prazo estipulado para o retorno. Quem também não joga é o atacante Marquinhos. As negociações com a Chapecoense avançaram e o atleta está praticamente certo em se transferir ao Verdão do Oeste.

Com isso, o time titular deve ser composto por Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Oswaldo Henríquez (Durval) e Sander; Patrick, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Osvaldo; André. O Sport encara o Atlético-PR às 16 horas do próximo domingo (2), na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O time soma 12 pontos e ocupa o 15º lugar. O adversário está na 12ª posição, com 14 pontos somados.