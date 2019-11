Jogo Ponte Preta x Palmeiras AO VIVO no Campeonato Paulista 2018 (0-0)

49' FINAL DE JOGO!!!! EMPATE POR 0 A 0

47' JAIIIIIIIIILSON SENSACIONAL!!!! Após bate-rebate na entrada da área Ourinho mandou uma bomba, o goleiro se esticou todo para fazer a defesa

45' Três minutos de acréscimo

45' Substituição na Ponte Preta: Sai Felipe Saraiva. Entra Daniel

41' UUUUUUH Dudu pela direita cruzou rasante a bola passou por todo mundo e saiu

40' Substituição no Palmeiras: Sai Lucas Lima. Entra: Bruno Henrique

35'QUASE UM GOLAÇO Lucas Lima tocou no pivô para Dudu que girou e mandou um voleio, a bola passou raspando a trave

33' Cartão amarelo para Antônio Carlos

30' Substituição na Ponte Preta: Sai: Léo Artur. Entra: Gabriel Vasconcelos

28' Lucas Lima cobra escanteio, Antônio Carlos cabeceia para fora

28' Dudu cobra falta em cima da barreira. Escanteio para o Verdão

24' FOOOORA Lucas Lima cobrou falta na segunda trave, Dudu cortou o zagueiro e finalizou a bola bateu na rede pelo lado de fora

23' QUE FOGUETE!!!! Ourinho na intermediária mandou uma bomba a bola triscou na trave e saiu pela linha de fundo. Quase que a Ponte abre o placar

22' Substituição no Palmeiras: Sai: Guerra. Entra: Keno

20' UUUUH Em jogada individual Tchê Tchê mandou de longe, o goleiro fez a defesa

14' UUUUUUUUUH Guerra roubou a bola no meio campo, invadiu a área e finalizou, o goleiro fez boa defesa, no rebote Willian tentou de cabeça, a bola ia saindo e de novo Guerra finalizou, desta vez, para fora.

8' Felippe Cardoso arrisca de longe, a bola passa por cima do gol, sem perigo.

5' Jogo muito truncado no meio de campo, que é a pior parte do gramado, a dificuldade da bola rolar é enorme, dificultando a criação dos dois times

0' COMEÇA SEGUNDO TEMPO

Substituição no Palmeiras: Sai: Michel Bastos Entra: Victor Luis

Ponte Preta já está em campo para a segunda etapa

Primeiro tempo muito burocrático, as duas equipes sofreram muito por conta do estado do gramado cheio de poças d'água não tivemos grandes chances de gol nesta primeira etapa.

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!!!!

45' Um minuto de acréscimo

41' IH RAPAZ!! Lucas Lima cobrou falta, o goleirão saiu muito mal do gol e a bola foi para escanteio

40' Willian e Luan Peres dividiram e foi marcado falta para o Palmeiras

35' Marcos Rocha!!! Em contra-ataque da Macaca Felippe Cardoso disparou sozinho invadiu a área e o lateral do Verdão fez o bote providencial para evitar o gol

32' Lucas Lima cobra escanteio, após bate-rebate dentro da área a defesa da Ponte afastou

28' UUUUUUUUH Marcos Rocha roubou a bola na intermediária e rolou para Tchê Tchê que mandou um foguete que passou raspando a trave

22' Orinho fez cruzamento, a bola passou por todo mundo e no rebote Michel Bastos faz falta em Emerson e recebe cartão amarelo

19' MEEEEEU DEUS!!! Willian abriu para Guerra na direita sozinho, o meia tentou cruzamento, mas acabou mandando a bola na arquibancada

16' IH RAPAZ!! Lucas Lima lançou Dudu o lateral Emerson e o goleiro Ivan se atrapalharam a bola ia ficar limpa para o atacante do Verdão, mas Luan Peres chega na cobertura

15' JAIIIIIIIILSON!!! Orinho arriscou do meio da rua, o goleiro do Verdão fez linda defesa

14' Lucas Lima cobra escanteio, a defesa afasta

13' Marcos Rocha cobrou lateral para Lucas Lima que estava livre na pequena área tentou o cruzamento e o zagueiro Luan Peres afastou para escanteio

12' Thiago Santos arranca pelo meio e sofre falta de Marciel

6' Marcos Rocha cobrou lateral dentro da área, a bola desviou e o goleiro fez linda defesa, porém a jogada já estava parada por falta em cima do zagueiro da Macaca

5' Orinho disparou pela esquerda fez cruzamento na segunda trave, mas a bola acabou saindo

2' UUUUUH Jeferson foi lançado invadiu a área e bateu por cima do gol de Jailson

0' COMEÇA O JOGO!!!!

Tudo pronto, a bola vai rolar!!

Times em campo!!!!! vamos ao hino nacional do Brasil

O Palmeiras está no aquecimento no gramado do Moisés Lucarelli, o qual está bastante prejudicado por conta da forte chuva durante o dia na região de Campinas

Ponte Preta escalada: Ivan, Emerson, Luan Peres, Renan Fonseca, Orinho, João Vitor, Maciel, Léo Arthur, Felipe Santana, Jeferson, Felippe Cardoso

A outra mudança é no ataque, o artilheiro da equipe Borja não foi relacionado por conta de dores no joelho direito e ficou em São Paulo para tratamento

O Verdão vem com mudanças em relação a última partida, Felipe Melo foi poupado e está no banco de reservas, o volante está pendurado com dois cartões amarelos que fez Roger optar por Thiago Santos

Palmeiras escalado: Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago . Martins e Michel Bastos; Thiago. Santos, Tchê Tchê e Lucas. Lima; Guerra, Dudu e Willian

Fiquem ligado a bola vai rola as 19h00 no jogo Ponte Preta x Palmeiras ao vivo e você acompanha lance a lance em tempo real aqui na VAVEL Brasil.

Será o reencontro de Eduardo Baptista com o Palmeiras. Técnico assumiu o verdão na temporada passada mas foi demitido depois de alguns resultados ruins.

Roger Machado não deu pistas da equipe titular para o confronto, a tendência que o tecnico poupe alguns titulares para o confronto pois na próxima rodada tem o derbi em Itaquera

Será o terceiro jogo da Ponte contra o grandes do estado. Ganhou do corinthians por 1 a 0 e perdeu para o Santos por 2 a 1.

Macaca não ganha a três jogos; foram três empates. Mesmo com a sequencia ruim equipe de campinas é segunda colocada do grupo B com 9 pontos.

De olho do derbi; verdão tem dois atletas titulares pendurado. O volante Felipe Melo e o lateral victor Luis

Verdão é líder do grupo C com 19 pontos; 6 pontos a mais que o segundo colocado São Bento

Na última rodada jogando em casa, Palmeiras empatou por 2 a 2 contra o Linense. Verdão ficou na frente duas vezes no placar, mas cedeu o empate.

Verdão é o único invicto na competição. Palmeiras tem seis vitórias e um empate.

A partida Ponte Preta x Palmeiras é valida pela oitava rodada da primeira fase do campeonato paulista. Jogo acontece neste domingo ás 19h00 no estádio Moisés Lucarelli em Campinas.