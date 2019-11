Resultado Internacional x São Luiz no Campeonato Gaúcho 2018 (0-0)

Obrigado a você que acompanhou o empate entre Inter e São Luiz pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Em breve você pode conferir o pós-jogo e toda a repercussão desta partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima.

O São Luiz volta à campo no próximo domingo, às 17h, para enfrentar o Cruzeiro.

O Colorado volta à campo na próxima quinta-feira (1º) para encarar o Cianorte-PR pela Copa do Brasil.

São Luiz mantém a sexta colocação, agora com dez pontos.

Empate deixa o Internacional na liderança da competição pelo menos até o meio da semana. Colorado tem um jogo a mais em relação os outros clubes.

45+4' FIM DE JOGO EM NOVO HAMBURGO!

Internacional e São Luiz ficam no 0 a 0.

45+2' EXPULSO!

Tairone faz falta violenta no meio de campo e leva o vermelho direto.

45+1' Márcio Goiano fica de frente e arrisca para o gol. Defesa de Marcelo Lomba.

88' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO LUIZ!

SAI: HUGO SANCHES.

ENTRA: THOMAS.

87' CARTÃO AMARELO!

Nico López para contra-ataque do São Luiz e é punido pelo árbitro.

87' Juan Alano cobra escanteio, mas não encontra ninguém na área.

86' Pressão total do Internacional. Colorado tenta chegar por cima, pelo chão, de longe e de perto. Quer a vitória.

82' Camilo sai de campo vaiado pelo torcedor que lota o Estádio do Vale. Não fez boa partida.

82' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: CAMILO.

ENTRA: RICHARD.

82' Maicon recebe na linha de fundo e cruza para a área. Bola vai para fora.

80' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO LUIZ!

SAI: GUSTAVO XUXA.

ENTRA: RUDIERO.

79' EXPULSO!

Henrique divide co Thales. É é expulso pelo árbitro da partida.

77' ROGER!

Após bom contra-ataque, Roger aparece dentro da área, dribla marcador e tenta finalizar no ângulo. A bola vai por cima.

72' PRA FORAAAA!

Nico Lópes avançou pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Roger cabacear, mas a bola vai para fora.

72' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO LUIZ!

SAI: EDER.

ENTRA: DANILO.

71' Marcnho tenta finalizar, mas a bola é prensada com a defesa.

69' Encaixa Lomba. Após novo escanteio, Marcelo Lomba defende, dessa vaz mais tranquilo.

68' MARCELOOOO LOMBAAAA!

Após cruzamento na área, Michel Henrique cabeceia para mais uma grande defesa de Marcelo Lomba. Mais um escanteio.

67' Uendel faz bom passe para Nico López, que busca o cruzamento. Bola para nas mãos do goleiro.

64' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: WELLINGTON SILVA.

ENTRA: NICO LÓPEZ.

Por aqui 19 minutos da segunda etapa. Segue 0 a 0.

Após problemas de internet no Estádio do Vale.

ESTAMOS DE VOLTA TORCEDOR

45+1' FIIIIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

Internacional e São Luiz vão empatando em 0 a 0 no Estádio do Vale.

45' ACRÉSCIMO!

Um minuto de acréscimo na primeira etapa.

43' Camilo cobra direto e manda para fora!

42' FALTA PARA O INTERNACIONAL!

Gabriel Dias é derrubado na intermediária. Lance é frontal.

40' PRA FORA!

Roger recebe na linha de fundo, cruza para Camilo e o meia manda pra fora. Muito longe do gol de Jonatas.

36' Mais um escanteio para o São Luiz. É o sexto da equipe de Ijuí.

35' Escanteio para o São Luiz.

33' NA TRAVE, O JOGADOR!

Camilo levanta a bola na área e Charles tenta desviar para o gol, mas se choca com a trave de Jonatas.

33' CARTÃO AMARELO!

Maicon derruba Wellington Silva e é punido pela arbitragem.

32' Uendel tenta tabela com Wellington Silva, que erra a devolução.

31' Márcio Goiano cobra escanteio e Michel Henrique, de cabeça, manda por cima da meta.

29' Mais uma falta em cima de Charles. Volante não consegue dominar a bola. Jogadores do Inter cobram cartão amarelo. Árbitro não aplica.

27' Charles tenta o domínio no campo de defesa, mas é derrubado pela defesa. Falta para o Inter.

23' Juan Alano aproveita sobra de Camilo e finaliza, mas manda por cima da meta.

17:22 | Estádio do Vale está lotado e ainda tem torcedor do lado de fora. Colorados com ingresso na mão não conseguem acessar o estádio. Organização do Internacional segurou parte do torcedor para conferir se ainda tem espaços na arquibancada. Parace ter mais gente do que espaço.

19' MAAAAARCELOOO LOOOMBAAA!

Após cruzamento na área, a bola chegou até Michel Henrique. O atacante mandou de cabeça para o chão e Lomba faz mais uma grande defesa.

Zaga do Internacional não faz bom início de partida. Falta entrosamento entre Moledo e Thales. Marcelo Lomba vai salvando o time do Inter.

16' Juan Alano lança Ruan na lateral direita. O jogador manda cruza na área, mas a bola para nas mãos do goleiro.

14' DIRETO NO TRAVE!

Wellington Silva chega à linha de fundo, cruza na área e a bola toca a trave de Jonatas.

10' MARCELO LOMBA É O NOME DELE!

Mais uma chegada forte do São Luiz. Marcelo Lomba se estica todo e salva o Inter mais uma vez.

9' CARTÃO AMARELO PARA CHARLES!



7' Marcelo Lomba mais uma vez. Após cobrança de escanteio, goleiro fcha ângulo do ataque e evita o gol, mas o lance já estava parado.

7' Eder fica de frente para o gol e finaliza. Gabriel Dias, de carrinho, manda para fora. Escanteio!

6' MARCELO LOMBA, SENSACIONAL!

Gustavo Xuxa sai na frente do goleiro Colorado e finaliza. Marcelo Lombra cresce na frente do atacante e fez uma grande defesa.

4' Camilo cobra a falta na área, mas ninguém chega. Tiro de meta para Jonatas.

4' FALTA!

Wellington Silva tenta levar a bola para dentro da área, mas é derrubado pela marcação.

3' São Luiz tenta chegar, mas a bola sai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para Marcelo Lomba.

0' MAS JÁ?

Charles é derrubado no meio de campo e sofre a primeira falta da partida.

0' BOLA ROLANDO NO ESTÁDIO DO VALE!

Saída do Internacional.

A fila de torcedores ainda é muito grande fora do estádio. Muitos Colorados vão entrar nas arquibancadas já com a bola rolando.

Jogadores não estão relacionados, mas viajaram junto com a delegação Colorada.

Zagueiro Victor Cuesta e o meia D'Alessandro passam pertinho da torcida, que vai a loucura na arquibancada.

Inter e São Luiz no gramado do Estádio do Vale. Já já a bola vai rolar.

São Luiz confirmado com: Jonatas; Maicon, Tairone, Rogério Talheimer e Márcio Goiano; Henrique, Prio, Éder e Xuxa; Hugo Sánchez e Michel.

Na última vez que o Inter esteva no Estádio do Vale, Thales deixou o seu gol va goleada em cima do Novo Hamburgo. Zagueiro está confirmado como titular ao lado de Rodrigo Moledo na tarde deste domingo.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE INTERNACIONAL E SÃO LUIZ PELA 9ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2018

Provável escalação do Colorada: Marcelo Lomba; Ruan, Thales, Rodrigo Moledo e Uendel; Gabriel Dias e Charles; Wellington Silva, Juan Alano e Camilo; Roger.

O Inter vai à campo com uma equipe alternativa. O Colorado, que chega após classificação à terceira fase da Copa do Brasil já volta a campo pela competição nacional na quarta-feira (28).

Provável escalação Rubra: Jonatas; Maicon, Tairone, Ricardo Thalheimer e Márcio Goiano; Henrique, Jéferson Prill e Gustavo Xuxa; Éder, Michel e Hugo Sanches.

O São Luiz vai encarar o Inter desfalcado. Karl, Ronaldinho Gramadense e Mikael cumprem suspensão.

Na última rodada o São Luiz também jogou no Estádio do Vale. A equipe de Ijuí encontrou dificuldades e perdeu a partida por 2 a 0, contra o Novo Hamburgo.

Torcedores do Inter reclamaram nas redes sociais acusando a FGF de favorecer o rival pela antecipação. O Grêmio é o lanterna do Campeonato Gaúcho e com a partida no sábado poderia mandar os titulares à campo.

Assim o confronto irá acontecer em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale.

O assunto gerou pelêmica no Rio Grande do Sul, pois com a alteração de datas o Inter não vai poder manda a partida no estádio Beira-Rio, que está cedido à Brio para a produção do show de Phil Collins. Assim o Inter perdeu o direito de mandar a partida em sua casa.

Inicialmente a partida entre Inter e São Luiz estava marcada para esse sábado (24). Porém, a Federação Gaúcha de Futebol inverteu a data com a partida do Grêmio, que seria no domingo. Isso pois o Tricolor entra em campo na próxima terça-feira (27) pela Copa Libertadores de América.

TABELA

O Inter, com 16 pontos é o segundo colocado no estadual. Já o São Luiz é o 6º colocado, com nove pontos.

O São Luiz busca realizar um bom jogo para se manter dentro da zona de classificação à próxima fase do Campeonato Gaúcho.

Um empate já deixa o Colorado na liderança novamente.

O líder da competição é o Brasil de Pelotas, que ficou no 0 a 0 diante do Caxias na abertura da rodada.

O Internacional entra em campo diante do São Luiz buscando recuperar a liderança do Campeonato Gaúcho.