Na noite desta quarta-feira (28), jogando fora de casa, em Alagoas, o Internacional venceu o ASA por 2 a 0 e avançou de fase em partida válida pela 1° fase da Copa do Brasil 2024.

Com início frenético do ASA, Alario é cirúrgico e coloca Internacional na frente

Logo no início do jogo, quem quase saiu na frente foram os donos da casa em vacilo de Igor Gomes na saída de bola, mas Didira desperdiçou oportunidade sem goleiro. A resposta colorada não tardou e veio aos quatro minutos, quando Maurício cobrou escanteio na área e o argentino Lucas Alario completou para as redes.

O ASA seguiu no páreo, e aos seis da primeira etapa, Didira teve outra oportunidade claríssima aproveitando um rebote, mas a finalizou desviou na defesa visitante e foi para escanteio. Dois minutos depois, o time mandante voltou a ameaçar a meta de Anthoni, desta vez em finalização de Gabriel. Aos 10, o mesmo Gabriel fez um lindo drible para sair de dois marcadores e cruzou rasteiro na área para Didira completar para as redes. Porém, a arbitragem prontamente apitou impedimento no lance e anulou o tento da equipe alagoana. Aos 30, Gabriel cobrou falta com refino e colocou na gaveta, mas Anthoni alcançou e mandou para escanteio.

O Inter ainda respondeu com duas boas oportunidades, uma em finalização de Bruno Henrique aos 37, e outra em desvio de Wanderson na pequena área aos 41 minutos, mas nenhuma resultou em gol, finalizando a primeira etapa em 1 a 0 para os visitantes.

Depois de abafa inicial, Vitão amplia marcador e assegura Internacional na 2° fase da Copa do Brasil

Aos quatro minutos, em cobrança de falta de Gabriel, a bola sofreu leve desvio e tinha direção da meta de Anthoni, mas o arqueiro Colorado conseguiu realizar a defesa. Cinco minutos depois, Mauricio levantou na segunda trave, Wanderson tocou para o meio da área e Vitão, sozinho, completou para as redes, ampliando a vantagem e praticamente liquidando a fatura.

Os donos da casa ainda foram guerreiros e tentaram voltar para a partida. Aos 17 minutos, quando Didira novamente tem oportunidade clara de gol, mas desta vez finaliza em cima de Anthoni. Aos 33, Thiaguinho explorou a linha de fundo pela esquerda, cruzou na área, e depois de um desvio, a bola ficou limpa para Paulinho finalizar, mas o camisa 22 mandou para fora, desperdiçando a última oportunidade clara de gol da partida.

Sequência

Depois da importante vitória, o Internacional se qualificou para enfrentar o Nova Iguaçu na 2° fase da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Gaúcho, a equipe volta a campo no próximo sábado (02) às 16h30, contra o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi pela 11° rodada da competição.