Resultado Náutico 1x0 Afogados pelo Campeonato Pernambucano 2018

18:00 Obrigada a você que acompanhou a vitória do Náutico diante do Afogados, pelo Campeonato Pernambucano A1/2018, em partida realizada na Arena de Pernambuco.

90'+4 FIM DE JOGO! Náutico vence por 1 a 0, está classificado para a semi final. Equipe alvirrubra enfrentará o Salgueiro, na Arena de Pernambuco.

90'+3 Cartão amarelo para Tarcísio.

90' Quatro minutos de acréscimo.

88' OPA! Oséas e Clebinho se estranham, árbitro Gilberto para o jogo e expulsa os dois jogadores. Agora, cada time tem dez em campo.

86' Afogados tenta armar contra ataque mas falha no ultimo passe.

84' Outro amarelo! Dessa vez o zagueiro Camacho é advertido.

82' Cartão amarelo para Robinho, por falta em Evandro.

78' Substituição no Náutico. Sai Wallace Pernambucano, entra Clebinho.

73' Substituição no Afogados. Sai Thyego, entra Walter. Em seguida, sai Eltinho e entra Rosivaldo.

72' Wallace disputou uma jogada aérea e em seguida caiu desacordado. Atleta foi atendido pelos médicos e já está em campo.

66' GOOL DO NÁUTICO! Junior Timbó abre o placar.

63' PÊEEEENALTI PARA O NÁUTICO!

61' MILAAAAAGRE! Evandrízio de novo. Goleiro salva o Afogados após boa cabeçada de Wallace.

60' UUUUHH! Robinho chega pela direita e chuta, Evandrízio tava no lance e colocou para escanteio.

59' Junior Timbó sente em desarme e está sendo atendido fora de campo.

56' Junior Timbó traz Náutico ao ataque, invade a área e cruza para os atacantes, mas defesa do tricolor afasta a bola.

53' Jogo fica mais movimentado nesse segundo tempo, com as equipes buscando o ataque.

52' UUUUUH! Thalison finaliza de longe e assusta goleiro Bruno, bola foi para fora.

51' Em velocidade, Robinho cai no gramado e fica pedindo falta. Juiz manda o jogo seguir.

46' Começa o segundo tempo. Náutico tem a saída.

17:07 SAI ROGERINHO E ENTRA JUNIOR TIMBÓ.

16:56 Lembrando que, permanecendo o resultado, a partida será decidida nos pênaltis.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! NÁUTICO 0X0 AFOGADOS DA INGAZEIRA.

45'+3 Gabriel Araújo cobra falta para fora.

45'+2 Rogerinho é derrubado no limite da área. Falta muito perigosa para o Náutico.

45' Três minutos de acréscimo.

45' Wallace cabeceia para fora. Gilberto Castro Jr marca tiro de meta.

44' Escanteio para o Náutico. Rogerinho na cobrança.

42' Jogo parado para atendimento ao lateral Thiago Ennes.

37' Rogerinho arma contra ataque pela esquerda, toca para Ortigoza que cruza rasteiro na área, mas o bandeira marca impedimento novamente.

31' Vez do Náutico bater falta perto área. Ortigoza foi derrubado por Thyego.

29' Falta perigosa perto da área para o Afogados.

27' Amarelo para Evandrízio por retardar o jogo.

25' Afogados tenta chegar ao ataque, mas vai pecando nos passes errados.

21' QUAAAAAASE! Gabriel Araújo cobrou falta com categoria, Wendel conseguiu finalizar mas o goleiro Evandrízio cai para fazer a defesa.

20' Cartão amarelo para Wallace Pernambucano.

18' Bebeto e Wallace disputam bola área. O jogador alvirrubro subiu com o cotovelo no rosto do adversário. Juiz marca falta.

16' Rogerinho chega pela esquerda, recebe a bola e cruza para área. Defesa afasta o perigo para escanteio.

14' Willian que foi substituído, saiu direto para o vestiário. O médico do clube preferiu iniciar o tratamento o mais rápido possível, pois o atleta tem um edema no tornozelo.

9' IMPEDIMENTO! Wallace recebe bola em profundidade, mas o auxiliar marca posição irregular.

7' Substituição no Afogados. Sai Willian, entra Evando.

Atleta Willian está sendo atendido fora de campo.

5' Rogerinho recebe falta por trás. Gilberto Castro assinala apenas a falta, apesar do pedido de cartão dos jogadores alvirrubros.

3' Tarcísio recebe a bola no meio campo e parte em velocidade para o ataque. Com a presença da marcação de Wendel, o atleta tricolor adianta demais a bola, que sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Náutico.

1' Náutico começa em cima do adversário, mas vai parando no bom posicionamento da defesa.

0' Rola a bola na Arena de Pernambuco. A saída é do Afogados.

15:56 Atletas e arbitragem perfilados para a execução do hino do estado de Pernambuco e do Brasil.

15:54 Equipes em campo.

Arbitragem para a partida: Gilberto Castro Júnior será auxiliado por Ricardo Chianca e Gilberto Freire.

15:30 Escalação do Náutico: Bruno; Thiago Ennes, Camutanga e Camanho; Gabriel Araújo, Negretti, Wendel e Wallace Pernambucano; Rogerinho, Robinho e Ortigoza.

15:28 Escalação do Afogados: Evandro; Arlan, Madson, Thyego e Oséas; Bebeto, Douglas, Thalison e Tarcísio; Etinho e Willian.

14:40 O palco da partida está pronto. Lá fora, a movimentação segue intensa.



Foto: Arena de Pernambuco/Twitter

14:34 Hoje, a arquibancada da Arena terá uma presença especial. A pentatleta Yane Marques estará presenciando o duelo de logo mais. Yane nasceu na cidade de Afogados da Ingazeira e é alvirrubra de coração.

Foto: Clube Náutico Capibaribe/Twitter

14:22 Boa tarde, torcedor(a). Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Náutico e Afogados, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. A bola rola às 16h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata - PE. Fique ligado(a) com a VAVEL Brasil.

Quem passar para a próxima fase no Náutico x Afogados ao vivo, enfrentará o Salgueiro. Lembrando que, uma vitória garante classificação. Em caso de empate, a partida irá para os pênaltis. Até a semi final, as disputadas serão apenas de jogo único. Na final, serão duelos de ida e volta. O melhor colocado na primeira fase decidirá o campeonato em casa.

Foto: Clube Náutico Capibaribe/Twitter

Provável escalação do Náutico: Bruno; Thiago Ennes, Breno Calixto e Camutanga; Kelvyn, Negretti e Wendell; Wallace Pernambucano, Robinho e Ortigoza.

Delegação tricolor optou por chegar um dia antes da partida na capital Recife. No último sábado, viajou pela manhã e à tarde treinou no CT do Sport.

A equipe do sertão pernambucano tem um dos artilheiros da competição. Jogador Eltinho comanda o ataque do Afogados com cinco gols, atrás apenas de Thomas Anderson com seis e Caxito com oito.

O Afogados da Ingazeira Futebol Clube, subiu essa temporada para a Série A1 do Campeonato Pernambucano. Em dez jogos, venceu três partida, também empatou três e perdeu em quatro jogos. Somando 12 gols a favor e 13 contra.

Nos dias que antecederam o jogo, vendedores especiais movimentaram as bilheterias da sede do clube. Em ação de marketing, Ortigoza, Negretti, Breno Calixto e o goleiro Bruno alegraram o torcedor em dia de "bilheteiros". Para a partida, foram vendidos de forma antecipada mais de 13 mil ingressos, esgotando os setores Norte, Sul e Oeste inferior.

Possível baixa no alvirrubro! O zagueiro Breno Calixto é dúvida para o confronto de logo mais. Breno sentiu dores na coxa direita durante o jogo contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil, por isso, precisou se substituído. Caso o atleta não tenha condições, Camutanga entra no seu lugar.

Náutico terminou a primeira fase da competição na liderança, já a equipe do Afogados ficou na oitava posição, no limite para seguir adiante para as quartas de final.

Arena de Pernambuco será o palco do duelo por uma vaga na semi final. No último jogo entre as equipes, o Timbu levou a melhor vencendo por 2 a 1, com gols de Ortigoza e Robinho.