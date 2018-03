Jogo Alemanha x Brasil AO VIVO agora (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Amistoso internacional disputado estádio Olímpico, em Berlim, às 15h45 (de Btasília) do dia 27 de março.

Zagueiro Boateng será o capitão da Alemanha contra o Brasil (Foto: Divulgação/Seleção Alemã)

ESCALAÇÃO DA ALEMANHA!

Trapp; Kimmich, Rüdiger, Boateng e Plattenhardt; Kroos, Gündogan, Sané, Goretzka e Draxler; Mario Gomez.

ESCALAÇÃO DO BRASIL!

Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Willian e Coutinho; Gabriel Jesus.

15h10 FIQUE LIGADO!

Acompanhe a cobertura do jogo do Brasil também pelo Twitter. A VAVEL Brasil está na Alemanha!

15h08 Jogadores se aquecem no gramado do Estádio Olímpico.

Foto: Divulgação/Seleção Alemã

Movimentação nos arredores do Estádio Olímpico (Foto: Estéfane Padilha/VAVEL Brasil)

Foto: Divulgação/CBF

NO APITO!

O jogo desta terça será apitado por Jonas Eriksson, auxiliado por Mathias Klasenius e Daniel Wärnmark. O trio vem todo da Suécia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES!



- Alemanha: Leno (Trapp), Rüdiger, Boateng e Ginter; Kimmich, Gündogan, Khedira (Goretzka) e Plattenhardt; Stindl, Werner e Sané.



- Brasil: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Paulinho, Willian e Coutinho; Gabriel Jesus.

BAIXAS NA ALEMANHA

Em recuperação de uma cirurgia no pé esquerdo, o goleiro Neuer não atuará contra o Brasil. Ainda, o meia Özil e o atacante Müler fora liberados. Com incômodos nas costas, Emre Can é outro desfalque dos alemães contra a Canarinho.

Daniel Alves será o capitão do Brasil (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

FALA, DANIEL!

"Somos bem conscientes em relação a isso, não me sinto mais nem menos importante por usar a braçadeira. Nosso grande capitão é o professor, que comanda nosso barco", colocou Daniel.

CAPITA!

Nesta terça, o lateral-direito Daniel Alves será o dono da braçadeira de capitão na equipe brasileira. O jogador já tinha sido escolhido por Tite para ser o capitão do time nas partidas contra Argentina, Colômbia e Inglaterra.

SEM O CRAQUE

Além dos desfalques citados, o Brasil segue sem contar com o seu camisa 10. O atacante Neymar segue se recuperando de cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo e só deve voltar em maio.

Filipe Luís e Alex Sandro estão lesionados (Fotos: Quality Sport Images/Getty Images e Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

BAIXAS NA ESQUERDA

O Brasil tem baixas no corredor esquerdo para esta terça. Filipe Luís, em recuperação de uma fratura na fíbula, e Alex Sandro, com lesão muscular na coxa direita, não podem jogar. O lateral-esquerdo titular será Marcelo, com Ismaily em sua reserva.

RESULTADOS

Na última sexta, em amistoso, o Brasil bateu a Rússia por 3 a 0. No mesmo dia, a Alemanha empatou com a Espanha em 1 a 1.

ALGOZ DA CANARINHO

A Alemanha foi a Seleção responsável pelo fim da participação do Brasil na Copa do Mundo de 2014 com uma histórica goleada. O placar de 7 a 1 encerrou o sonho do hexa em terras brasileiras.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Após quatro anos, a Seleção Brasileira vai rever a Alemanha, na tarde desta terça (27), às 15h45 (de Brasília). Você poderá acompanhar tudo deste duelo conosco, que acontecerá no estádio Olímpico, em Berlim (ALE).