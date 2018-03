TJD pune Grêmio e Internacional com multa de 20 mil por episódios ocorridos no clássico 413

A 6° Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do RS (TJD-RS) determinou que Grêmio e Internacional terão de pagar multa de 20 mil reais, por conta da quebra de cadeiras e confusões ocorridas no estádio Beira-Rio, no clássico 413, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.



Ainda, no julgamento que ocorreu no fim da tarde dessa terça-feira (27), o Colorado foi absolvido da denúncia pela pedrada que atingiu o ônibus do Grêmio, na chegada ao estádio. O objeto quebrou a janela do veículo, mas não chegou a atingir nenhum dos integrantes da delegação.



O preparador físico do Internacional Cristiano Nunes, que também havia sido denunciado por invasão de campo, nos momentos finais para apartar uma confusão entre os colorados, também foi julgado e absolvido.

Renato Portaluppi e Kannemann podem ser punidos

O cartão amarelo recebido pelo zagueiro Kannemann, na primeira partida da semifinal, também é alvo de denúncia no Tribunal Desportivo.

De acordo com denúncia, a aplicação do cartão ao zagueiro que já estava pendurado, pode ter sido de maneira planejada entre o zagueiro e o técnico.

A Promotoria do TJD-RS utilizou a própria declaração de Renato, que em entrevista coletiva confirmou que pediu para o zagueiro receber o terceiro cartão amarelo.

Enquadrados no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) que cita "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", ambos podem sofrer punição de um a seis jogos. O julgamento poderá ocorrer já na próxima semana.