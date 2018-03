Roger Machado esconde escalação do Palmeiras para Derby e agradece apoio da torcida

O Palmeiras fez seu último treino na manhã desta sexta-feira (30) antes de entrar em campo pela primeira partida da grande final do Campeonato Paulista no próximo sábado (31) às 16h30 contra o Corinthians em Itaquera.

O técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol e falou sobre o duelo contra o rival e o apoio da torcida na porta do CT: "Uma pena que pela estrutura interna é difícil acomodar todos e permitir a entrada. O treino de véspera foi estratégico e preferimos privacidade. Apoio é sempre bem-vindo para nos deixar mais confiantes em jogos decisivos"

Roger Machado manteve o mistério sobre a escalação que entrará em campo na primeira partida da final, o lateral-direito Marcos Rocha segue como dúvida, por conta de uma lesão muscular e o artilheiro do Campeonato Borja disputa posição com Willian. O comandante afirmou que já tem sua equipe pronta:

"Obviamente que a escalação a gente tem definida, mas para fazer manutenção do mistério e da estratégia vamos confirmar amanhã. Pode ser com Willian, Keno, retorno do Miguel. Primeiro jogo de dois jogos da decisão, pode ser com estratégia diferente. Já decidi, mas vou levar até o jogo"

No primeiro clássico do ano entre as duas equipes, o Palmeiras acabou sendo derrotado não tendo boa atuação. Roger Machado acredita que a equipe entrará melhor preparada para a final:

A dificuldade que (o Corinthians) nos gerou nos dá elementos para, em um segundo confronto, a gente estar melhor preparado e adaptado para o esquema do adversário. Os jogos sempre te dão algum elemento. A derrota no clássico pôde mostrar algumas coisas com relação a estratégia, estrutura, mudanças de características das peças. É um constante alinhar de rota e trajetória, então não vejo como divisor de águas, mas como um jogo importante que deu elementos para você poder lidar"