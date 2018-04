Liberado, lateral Regis projeta estreia pelo São Paulo: "Quero mostrar meu futebol aqui"

Contratado junto ao São Bento em março, o lateral Regis foi um dos destaques do Campeonato Paulista, integrando a lista dos maiores desarmadores da competição e tendo boa eficiência nos cruzamentos. Assim, o mais recente reforço do São Paulo falou sobre as expectativas no novo clube.

“Fiz um bom campeonato pelo São Bento, e agora quero mostrar o meu futebol aqui. Estou mais confiante e pronto para estrear caso o Aguirre queira. Esta primeira etapa de trabalho foi bastante proveitosa, já estou mais adaptado e pronto para ajudar os meus novos companheiros”, comentou o lateral se referindo ao período de adaptação durante o mata-mata do estadual.

“Estes dias de adaptação foram importante, porque conheci melhor o clube, tive a oportunidade de aprender com o trabalho do Aguirre e observar melhor os meus novos companheiros. Tem sido muito produtivo, já conheço a característica de cada um e faço um balanço positivo deste período”, revelou.

Pensando apenas no jogo da próxima quarta-feira (4), o Tricolor se prepara para enfrentar o Atlético-PR e busca sair com um bom resultado no jogo de ida da quarta fase da Copa Do Brasil. Podendo contar com mais um reforço no time, haverá mais confiança e tranquilidade para a comissão técnica.

“Será um jogo difícil, um novo desafio para a nossa equipe, mas precisamos quebrar o tabu na Arena da Baixada para trazer a vantagem. E se eu tiver a oportunidade de jogar, darei o meu melhor para começar bem a minha trajetória no clube. Vamos com tudo em busca da classificação”, finalizou o ala. O duelo de volta será no dia 19, às 19h15, no Morumbi.