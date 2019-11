Resultado CRB x CSA no Campeonato Alagoano 2018 (0-2)

Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Parabéns, Azulão do Mutange! Até mais!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU! O CSA É CAMPEÃO ALAGOANO DEPOIS DE UMA DÉCADA E EVITA O TETRACAMPEONATO DO MAIOR RIVAL! MOMENTO HISTÓRICO!

97' EXPULSO! Daniel Costa recebe o segundo cartão amarelo e é expulso!

TORCIDA DO CSA COMEÇA A GRITAR "É CAMPEÃO"

95' Ruan arrisca e erra o alvo.

94' Mais um minuto de acréscimo.

93' Rafael Bastos desvia e a bola vai para fora.

92' Neto Baiano recebe cruzamento e bate com a direita. Assustou.

90' Neto Baiano cobra falta e isola. Manda longe da meta.

90' SEIS MINUTOS DE ACRÉSCIMO.

89' Falta frontal para o CRB.

87' Alexandre Cajuru dá soco na bola e afasta perigo. CRB volta a chutar de longe e a defesa corta de novo. Escanteio.

86' Falta para o CRB no lado esquerdo de ataque. Lance perigoso.

82' CAAAAAAAAAAAAAAAAAJURU! Cruzamento na área, Feijão cabeceia e Alexandre Cajuru faz defesa espetacular, milagrosa mesmo. Xandão completa ao tirar de bicicleta em cima da linha. Na sequência, a bola vai para fora.

81' Ayrton arrisca de longe e Alexandre Cajuru defende.

80' Outra chance perdida por Taiberson. Atacante recebeu livre mais uma vez e tentou fazer golaço, mas errou o alvo ao bater colocado.

76' Agora é ataque do CRB contra defesa do CSA. Jogo, decisão e Campeonato Alagoano fica próximo dos minutos finais. HAJA EMOÇÃO!

75' Falta cobrada na área e Alexandre Cajuru salta para dar um soco e afastar o perigo. Arbitragem anulou o lance ao alegar impedimento de Neto Baiano.

74' ALTERAÇÃO CRB! Sai Willians Fernandes e entra Ruan.

72' ALTERAÇÃO CSA! Sai Didira e entra Dawhan. Marcação fortalecida para segurar a vantagem e conquistar o título!

72' Cruzamento na área do CSA. Neto Baiano ajeita e Flávio Boaventura cabeceia para fora.

69' Taiberson recebeu primoroso lançamento de Daniel Costa e isolou. Boa chance perdida pelo CSA.

68' Edson Ratinho encontrou espaço e finalizou. Errou o alvo.

66' CARTÃO AMARELO! Anderson Conceição, zagueiro do CRB.

64' Edson Ratinho cobra e Leandro Souza desvia de cabeça para afastar

63' CARTÃO AMARELO! Boquita, volante do CSA.

63' Falta muito perigosa para o CRB.

63' ALTERAÇÃO CSA! Sai Michel Douglas e entra Taiberson.

61' Jogadores do CSA tentam ganhar tempo para esfriar pressão regatiana.

59' NA TRAAAAAAAAAAAAAAAVE! Neto Baiano completa cruzamento de cabeça e a bola acerta em cheio o travessão.

58' Rafinha cobra escanteio. Didira tentou passar pela marcação e chutar. Defesa trava. Daniel Costa fica com a sobra e cruza na área. Rafinha é acionado, controla a pelota e toca para Michel Douglas. O centroavante tentou acionar Didira, mas errou o alvo.

55' Ayrton recebe lançamento na área e tenta cruzar. Zaga do CSA corta.

54' ALTERAÇÃO CSA! Sai Echeverría e entra Celsinho.

53' POR MUITO POUCO! Juninho Potiguar faz bela jogada individual e cruza. Neto Baiano sobe e cabeceia. Por muito pouco a bola não entra. Tirou tinta da trave.

53' Todos os jogadores do CSA no campo de defesa. Tenta usar a estratégia do CRB no primeiro duelo.

52' Boquita recebe atendimento médico.

51' PRA FOOOOOOOOOORA! Juninho Potiguar escora de cabeça e Neto Baiano chega com o pé esquerdo para assustar. Quase o Galo diminui. Esse segundo tempo vai ser emocionante.

50' Chegada perigosa do CRB. Rafael Bastos recebe após cobrança de lateral rápida e a defesa do CSA afasta.

49' Com a vantagem imposta no primeiro tempo, o CSA age com mais cautela e tenta segurar o ímpeto do CRB, que modificou peças e esquema tático para marcar.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! ÚLTIMOS 45 MINUTOS DO CAMPEONATO ALAGOANO!

ALTERAÇÕES CRB! Saem Juliano e Leílson, entram Juninho Potiguar e Rafael Bastos.

Banco de reservas do CSA - Mota; Celsinho, Rodrigo Lobão, Paulinho e Dawhan, Caíque, Giva, Josimar e Taiberson.

Banco de reservas do CRB - Cris e Edson Mardden; Edson Borges, Everton Sena, Manoel, Márcio Passos, Rafael Bastos, Pedrinho, Juninho Potiguar, Marcão e Ruan.

Placar agregado da final: CRB 1-2 CSA. O que o segundo tempo nos reserva?

49' Fim do primeiro tempo no Estádio Rei Pelé!

CSA vence por 2 a 0 no primeiro tempo e por enquanto conquista o título alagoano.

48' Daniel Costa cobra escanteio e a defesa afasta. Daniel Costa cruza de novo e a defesa tira novamente.

48' Flávio Boaventura foi se recuperar da bolada e se agachou em cima de um formigueiro. Eita...

47' Didira avança pela esquerda e chuta. Flávio Boaventura corta. Escanteio.

45' Três minutos de acréscimo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CSA!

Rafinha cobra lateral na área, Didira fura e Daniel Costa aproveita espaço para finalizar rasteiro e balançar a rede novamente. CSA amplia vantagem e conquista título alagoano com o resultado do momento.

40' Ayrton cobra falta mas erra chute. Sem perigo para a defesa azulina.

A dupla de zaga do CSA está pendurada, o ataque do CRB também.

38' CARTÕES AMARELOS! Daniel Costa, meia do CSA. Neto Baiano, atacante do CRB.

Árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio dialoga com os capitães dos dois times. Neto Baiano pelo CRB e Daniel Costa pelo CSA.

Jogadores do CRB reclamam da entrada do zagueiro azulino.

36' CENAS LAMENTÁVEIS NO REI PELÉ!

36' CARTÃO AMARELO! Xandão, zagueiro do CSA. Jogador cometeu entrada dura e interrompeu jogada de ataque do CRB.

35' Rafinha cobra escanteio e a zaga afasta.

35' JOÃO CARLOS SALVA DE NOVO! ESPETACULAR! Que contra-ataque do CSA! Michel Douglas avançou pela esquerda, rolou para Didira. O meia cruzou na área, Daniel Costa dominou e encheu o pé. Ótima defesa do goleiro do CRB para evitar o segundo gol do jogo. Escanteio.

33' Primeira chegada do CRB. Leílson recebeu, mas chutou fraco. Alexandre Cajuru defendeu sem sustos.

33' CARTÃO AMARELO! Leandro Souza, zagueiro do CSA.

31' CARTÃO AMARELO! John Lennon, lateral-direito do CSA.

29' Já se levantou. Tudo normal com o centroavante azulino.

29' Michel Douglas cai no gramado. Preocupa, uma vez que volta de lesão.

25' Willians Santana recebe, limpa a marcação e bate. A defesa trava.

Após sofrer a falta, John Lennon recebe atendimento médico.

22' CARTÃO AMARELO! Willians Santana, meio-campo do CRB, por falta dura cometida em John Lennon.

Nesse momento a disputa pelo título do Campeonato Alagoano 2018 vai às penalidades máximas. O torcedor alagoano vai conseguir aguentar tudo isso?

Didira é o artilheiro do CSA na temporada com seis gols marcados.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CSA!

Linda jogada! Echeverría recebeu em velocidade, avançou e bateu. João Carlos espalmou e Didira completou para o gol vazio. Azulão na frente! FAZ A FESTA O TORCEDOR AZULINO! AH ESSE CAMPEONATO ALAGOANO!

18' CARTÃO AMARELO! Willians Fernandes, volante do CRB. Reclamou tanto com a arbitragem que foi advertido.

Nos primeiros 15 minutos da segunda final, o CSA teve uma produção ofensiva bem mais efetiva do que todo o primeiro jogo. Necessidade de reverter vantagem deixa Azulão mais atento.

15' Daniel Costa recebe e manda direto para o gol. Erra o alvo.

14' Daniel Costa faz belo lançamento para Michel Douglas. O centroavante bate travado com o goleiro João Carlos, que defende. Escanteio para o CSA.

11' Escanteio para o CSA. Rafinha cobra curto para Daniel Costa. O meia levanta na área, mas Willians Santana trava.

10' Rafinha cobra lateral na área, mas Willians Santana se antecipa à defesa e tira a bola da área do Galo

Diferente da semana passada, clássico com muita intensidade.

7' CRB chega com perigo. Edson Ratinho e Leílson tentaram pela direita, mas a defesa do CSA afastou.

5' Didira toca para Boquita, mas o lançamento na área sai errado.

3' Edson Ratinho chega com perigo pela lateral e Xandão afasta

2' SALVA JOÃO CARLOS! Longo lançamento. Echeverría ajeita com o peito, Boquita desvia e Didira enche o pé. Espetacular defesa do goleiro do Galo.

COMEÇOU A DECISÃO DO CAMPEONATO ALAGOANO 2018!

O CORAÇÃO DO TORCEDOR ALAGOANO NÃO AGUENTA DE ANSIEDADE

Uniformes



CRB - todo vermelho. uniforme tradicional. camisa com a faixa branca horizontal na altura do peito que realça o escudo do clube



CSA - camisas listradas em azul e branco, calções e meiões brancos

Cantora alagoana de Música Popular Brasileira (MPB) e samba, Wilma Araújo canta o Hino Nacional Brasileiro.

Linda festa das duas torcidas no Estádio Rei Pelé. AH ESSE CLIMA DE DECISÃO GOSTOSO!

As equipes entram no gramado do Estádio Rei Pelé. Vai começar a decisão!

CSA – Alexandre Cajuru; John Lennon, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Yuri e Boquita; Echeverría, Daniel Costa e Didira; Michel Douglas. Técnico: Marcelo Cabo.

CRB – João Carlos; Ayrton, Anderson Conceição, Flávio Boaventura e Juliano; Feijão e Willians Fernandes; Edson Ratinho, Leílson e Willians Santana; Neto Baiano. Técnico: Mazola Júnior.

As equipes já estão definidas para o jogo que começa em instantes.

Mais uma vez, a arbitragem terá escudo Fifa. Wilton Pereira Sampaio (GO) é o árbitro principal, enquanto Bruno Boschilia (PR) e Bruno Rafael Pires (GO) serão os assistentes. Do Rio de Janeiro, Rejane Caetano da Silva (RJ) será a quarta árbitra.

O Estádio Rei Pelé recebe mais uma decisão em sua história e pode protagonizar mais um momento histórico no Campeonato Alagoano. O jogo deste fim de semana tem o mando de campo do CRB. Por isso, os torcedores alvirrubros têm 70% da carga de ingressos, enquanto os azulinos ficaram com 30% da capacidade. Ao todo, 365 policiais foram designados para cuidar da segurança no Clássico das Multidões.

O técnico Marcelo Cabo sinalizou mudanças no setor ofensivo. O CSA precisa fazer gols, mas sofre com a carência dos jogadores da posição em colocar a bola na rede. O centroavante Josimar, escalado mais vezes no ano, marcou apenas um gol na temporada e está em péssima fase. Michel Douglas, que não atua desde 20 de março, pode voltar à titularidade como centroavante. Como tem todo o elenco à disposição, as mudanças que podem ser feitas em qualquer setor são de ordem técnica. Exemplo disso é na lateral-direita, com John Lennon possivelmente a ser escalado no lugar de Celsinho, titular no primeiro clássico.

Maior vencedor do Alagoano, o CSA só conquistou um título estadual no Século XXI e viu o arquirrival aproximar-se de maneira considerável na lista dos maiores vencedores. A taça foi conquistada em 2008. Para evitar mais um vice-campeonato diante do Galo – o quarto em 15 anos, a vitória é necessária.

O técnico Mazola Júnior não pode contar com todo o elenco para o jogo mais importante deste primeiro semestre de 2018. O lateral-esquerdo Diego está suspenso pelo recebimento do terceiro cartão amarelo, enquanto o reserva imediato Manoel está contundido. Por isso, a solução vai ser deslocar o volante Juliano para o lado do campo, de maneira improvisada. Na defesa, Flávio Boaventura sofreu uma lesão na coxa, mas se recuperou a tempo de ficar como xerife na defesa do Galo. De qualquer forma, Everton Sena fica de sobreaviso.

O Galo disputa a sétima final do Alagoano consecutiva e busca o sexto título. Além disso, o time pode conquistar o tetracampeonato, o terceiro em sua história, o primeiro desde o final da década de 1970 (1976-1977-1978-1979). Se conquistar o terceiro tetra, iguala o arquirrival no feito e conquista o 31º título em sua história.

+ Defesa do CSA falha novamente, CRB vence Clássico das Multidões e tetracampeonato fica próximo

O CRB venceu o primeiro jogo, disputado na semana passada, por 1 a 0. O artilheiro Neto Baiano marcou o gol da vitória no começo da partida e garantiu a vantagem do Galo. O Regatas pode conquistar mais um título com qualquer empate. Ao CSA resta a vitória a todo o custo. Triunfo por um gol de vantagem leva a disputa às penalidades máximas. Diferença superior garante o título ao Azulão.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Siga por aqui ao vivo e em tempo real do Clássico das Multidões entre CRB x CSA, válido pela final do Campeonato Alagoano 2018. Vale taça, vale registro na história! Fique conosco!